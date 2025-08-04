Mercedes-Benz GLC with EQ Technology показал новое лицо немецкой марки

Компания Mercedes-Benz продолжает упирать на важность электромобилей в её модельной линейке, в связи с чем долго и последовательно прогревает публику перед премьерой нового Mercedes-Benz GLC with EQ Technology. Ещё весной компания опубликовала фотографии закамуфлированного предсерийного кроссовера с испытаний на севере Швеции, а сегодня показан первый тизер, раскрывающий важную часть внешности — новую радиаторную решётку, которую впоследствии получат и другие модели Mercedes-Benz.
Новая радиаторная решётка состоит из хромированной рамки, а традиционные для марки горизонтальные планки внутри этой рамки выполнены в виде светящихся панелей из матового стекла. За доплату будет предлагаться пиксельная структура этих планок — конкретно у Mercedes-Benz GLC with EQ Technology будут 942 пикселя, которые могут создавать эффект анимации и буквально оживят радиаторную решётку.
Эта новая решётка — очередная выдумка шеф-дизайнера Mercedes-Benz Гордена Вагенера, занимающего этот пост с 2008 года. За прошедшие годы у клиентов Mercedes-Benz накопилось немало претензий к Вагенеру, в том числе по поводу однотипных сенсорных салонов и неудачного внешнего дизайна EQ-моделей первой волны, но компания пока не собирается менять его на какую-нибудь другую, менее противоречивую фигуру.
Напомним, что два года назад компания Mercedes-Benz решила больше не присваивать электрическим моделям имена с буквами EQ, новые «электрички» вплетены в традиционную модельную сетку, однако, чтобы как-то отличать их от «углеводородных» собратьев, придумана неказистая приставка with EQ Technology, какую мы уже видели на электрическом G-классе и электрический версиях нового Mercedes-Benz CLA.
Mercedes-Benz GLC with EQ Technology — это преемник провального электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC, досрочно отправленного в отставку в 2023 году на фоне слабых продаж. Официальных подробностей о новом кроссовере пока нет, известно только, что он технически не связан с актуальным «углеводородным» Mercedes-Benz GLC второго поколения с заводским индексом X 254, что выпускается с 2022 года и базируется на платформе MRA. Снаружи электрический и «углеводородный» Mercedes-Benz GLC будут выглядеть как родственные модели, по тизеру можно сделать вывод, что фары у Mercedes‑Benz GLC with EQ Technology будут такими же, как у кроссовера с ДВС.
Кроссовер GLC во всех своих разновидностях сегодня является самой востребованной моделью Mercedes‑Benz на глобальном рынке, компания рассчитывает, что появление электрической версии сделает GLC ещё популярнее. Между тем глобальные продажи легковых и лёгких коммерческих электромобилей Mercedes‑Benz во втором квартале этого года просели сразу на 18% до 41 900 шт. (по сравнению с продажами во втором квартале 2024 года), то есть клиенты сейчас не разделяют энтузиазма руководства Mercedes‑Benz по поводу «электричек».
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