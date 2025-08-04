Mercedes-Benz GLC with EQ Technology показал новое лицо немецкой марки

7 сентября на выставке IAA Mobility в Мюнхене состоится мировая премьера нового среднеразмерного электрического кроссовера Mercedes-Benz GLC with EQ Technology, его первый тизер демонстрирует в очередной раз переосмысленную радиаторную решётку Mercedes-Benz, на сей раз со вставками из матового стекла и светящимися пикселями.

Компания Mercedes-Benz продолжает упирать на важность электромобилей в её модельной линейке, в связи с чем долго и последовательно прогревает публику перед премьерой нового Mercedes-Benz GLC with EQ Technology. Ещё весной компания опубликовала фотографии закамуфлированного предсерийного кроссовера с испытаний на севере Швеции, а сегодня показан первый тизер, раскрывающий важную часть внешности — новую радиаторную решётку, которую впоследствии получат и другие модели Mercedes-Benz.

Новая радиаторная решётка состоит из хромированной рамки, а традиционные для марки горизонтальные планки внутри этой рамки выполнены в виде светящихся панелей из матового стекла. За доплату будет предлагаться пиксельная структура этих планок — конкретно у Mercedes-Benz GLC with EQ Technology будут 942 пикселя, которые могут создавать эффект анимации и буквально оживят радиаторную решётку.

Эта новая решётка — очередная выдумка шеф-дизайнера Mercedes-Benz Гордена Вагенера, занимающего этот пост с 2008 года. За прошедшие годы у клиентов Mercedes-Benz накопилось немало претензий к Вагенеру, в том числе по поводу однотипных сенсорных салонов и неудачного внешнего дизайна EQ-моделей первой волны, но компания пока не собирается менять его на какую-нибудь другую, менее противоречивую фигуру.

Напомним, что два года назад компания Mercedes-Benz решила больше не присваивать электрическим моделям имена с буквами EQ, новые «электрички» вплетены в традиционную модельную сетку, однако, чтобы как-то отличать их от «углеводородных» собратьев, придумана неказистая приставка with EQ Technology, какую мы уже видели на электрическом G-классе и электрический версиях нового Mercedes-Benz CLA.

Предсерийный Mercedes-Benz GLC with EQ Technology

Mercedes-Benz GLC with EQ Technology — это преемник провального электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC, досрочно отправленного в отставку в 2023 году на фоне слабых продаж. Официальных подробностей о новом кроссовере пока нет, известно только, что он технически не связан с актуальным «углеводородным» Mercedes-Benz GLC второго поколения с заводским индексом X 254, что выпускается с 2022 года и базируется на платформе MRA. Снаружи электрический и «углеводородный» Mercedes-Benz GLC будут выглядеть как родственные модели, по тизеру можно сделать вывод, что фары у Mercedes‑Benz GLC with EQ Technology будут такими же, как у кроссовера с ДВС.

Предсерийный Mercedes-Benz GLC with EQ Technology

Кроссовер GLC во всех своих разновидностях сегодня является самой востребованной моделью Mercedes‑Benz на глобальном рынке, компания рассчитывает, что появление электрической версии сделает GLC ещё популярнее. Между тем глобальные продажи легковых и лёгких коммерческих электромобилей Mercedes‑Benz во втором квартале этого года просели сразу на 18% до 41 900 шт. (по сравнению с продажами во втором квартале 2024 года), то есть клиенты сейчас не разделяют энтузиазма руководства Mercedes‑Benz по поводу «электричек».