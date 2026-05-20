Volvo готовит кроссовер EX40 следующего поколения, он может разделить платформу с EX60

О планах американского подразделения Volvo по сокращению модельной линейки стало известно в середине марта 2026 года: после грядущего лета её покинет паркетник EX30, который сейчас занимает место самого дешёвого электромобиля бренда. Судя по всему, проблема оказалась в том, что производитель не может обеспечить обещанный изначально ценник, так что маленький SUV оказался в своём сегменте не у дел. Однако ему уже готовят модель на смену.

Напомним, производство компактного паркетника сначала наладили только в Китае, но в США уже на тот момент действовали повышенные пошлины на продукцию, ввозимую из Поднебесной. Весной прошлого года выпуск стартовал ещё и на заводе в Бельгии, откуда машины начали поставлять в Штаты, однако были введены высокие пошлины на импорт и из Европы в том числе, к этому стоит «приплюсовать» отсутствие льгот на покупку «зелёных» машин в стране.

Американскому подразделению Volvo в итоге пришлось отказаться от планируемого стартового ценника на Volvo EX30 в 34 950 долларов (эквивалентно примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу). Однако актуальный ценник оказался ощутимо больше: за базовый паркетник в США просят не менее 40 345 долларов (около 2,9 млн рублей).

Как сообщает издание The Verge со ссылкой на главу Volvo Cars America Луиса Резенде, сейчас шведский производитель уже работает над заменой своей самой доступной электрической модели на указанном рынке, правда, в подробности он решил не вдаваться. Известно, что новинка будет представлена в США в 2027 году. Топ-менеджер намекнул, что модель войдёт в тот же ценовой сегмент, что и уходящий из США компактный паркетник EX30 (хотя и не ясно, говорил ли он про изначальную стоимость или про нынешнюю).

Ожидается, что роль этой замены исполнит кроссовер Volvo EX40 следующего поколения (уточним, глава Volvo Cars America название грядущей новинки не озвучил). Предполагается, что сейчас проект уже находится в разработке, а ещё, что в основу будущего SUV ляжет платформа SPA3, которую он разделит с более крупным Volvo EX60.

Стоит отметить, что актуальный полностью электрический компактный паркетник Volvo EX40, представленный на американском рынке, можно купить минимум за 56 545 долларов (около 4,02 млн рублей). В случае если речь про «замену» действительно о нём, кроссоверу придётся ощутимо подешеветь. Для сравнения, стартовый ценник среднеразмерного кроссовера Volvo EX60 равен 59 795 долларам (около 4,25 млн рублей).

Напомним, EX60 дебютировал в конце января 2026 года. В марте компания рассказала о том, что зафиксировала «высокий потребительский спрос» на новинку как на домашнем рынке, в Швеции, так и в других ключевых для бренда странах, в том числе в Германии. В результате Вольво даже пришлось пересмотреть в сторону повышения производственные планы на 2026 год (машины сходят с конвейера в Торсланде, Швеция).