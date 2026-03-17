Volvo завершает продажи своего самого дешевого электромобиля в США

Бренд Volvo, ныне принадлежащий китайскому холдингу Geely, анонсировал маленький кроссовер с полностью электрической техникой ещё осенью 2022 года: напомним, его силуэт в качестве тизера появился на экране в ходе дебюта флагманского кроссовера EX90. Позже, весной 2023-го, в Сети оказались опубликованы патентные изображения Volvo EX30, а в июне того же года модель была рассекречена полностью.

На фото: актуальный кроссовер Volvo EX30

Изначально производство компактного паркетника было налажено только в Китае, откуда EX30 планировалось поставлять на все рынки присутствия бренда. Однако сложности возникли в США, где действовали повышенные пошлины на продукцию, ввозимую из Поднебесной. В итоге весной 2025-го выпуск кроссоверов стартовал дополнительно на заводе в Бельгии. Машины начали поступать в Штаты, но на этот раз в дело вступили высокие пошлины на импорт и из Европы в том числе.

Официального подтверждения этому нет, но, скорее всего, высокие пошлины стали одной из причин для решения американского подразделения Volvo сократить местную модельную линейку. Как сообщает издание Сnet.com со ссылкой на представителя Volvo Car USA, авторынок США после лета 2026 года покинет паркетник EX30, занимающий место самого дешёвого электромобиля марки. Вероятно, свою роль сыграло и отсутствие льгот на покупку «зелёных» машин в стране.

Согласно официальному сайту бренда в Штатах, стоимость стартовой версии Plus здесь на сегодняшний день равна 40 345 долларов (эквивалентно примерно 3,3 млн рублей по текущему курсу), а за исполнение Ultra на американском рынке просят не менее 48 045 долларов (около 3,9 млн рублей). Стоит отметить, что показатель продаж Volvo EX30 в США довольно скромный: по подсчётам компании, за 2025 год модель здесь разошлась тиражом всего в 5409 экземпляров.

На фото: салон Volvo EX30

В компании подчеркнули, что Volvo EX30 по-прежнему останется на других рынках, в том числе и в соседних для Штатов Мексике и Канаде. В свою очередь в США линейка бренда скоро пополнится за счёт кроссовера EX60, который дебютировал в конце января 2026 года. Напомним, в Европе дилеры Вольво зафиксировали высокий спрос на эту новинку, результатом стало наращивание объёмов производства.

Тем временем, недавно компакт Volvo EX30 получил несколько обновок, главной из них стало появление новой стартовой версии. Её положен единственный 150-сильный электромотор, расположенный на задней оси, и «младшая» тяговая литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 51 кВт*ч. Дальнобойность без подзарядки у такого варианта равна 339 км (при расчёте по циклу WLTP).

Помимо этого, новая модификация Volvo EX30 со 150-сильным электродвигателем доступна и со «старшим» литий-никель-марганец-кобальтовым аккумулятором ёмкостью 69 кВт*ч. У такой модификации запас хода на одной зарядке составляет 476 км.