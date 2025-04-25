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  • Кроссовер Volvo EX30 получил европейскую прописку: производство стартовало в Бельгии

Кроссовер Volvo EX30 получил европейскую прописку: производство стартовало в Бельгии

25.04.2025 100 0 0

Позднее в 2025 году с этого же конвейера начнёт сходить оффроудная версия паркетника с прибавкой Cross Country к названию.

Шведский бренд Volvo, принадлежащий китайскому холдингу Geely, анонсировал компактный полностью электрический паркетник ещё осенью 2022-го: тогда его силуэт появился на экране рядом с дебютировавшим флагманским кроссовером EX90. Патентные изображения маленького SUV появились весной 2023-го. В июне того же года Volvo EX30 был рассекречен полностью, причём изначально его производство было налажено только в Китае (на заводе Geely в китайском городе Чжанцзякоу).

На фото: завод Volvo в Генте (Бельгия)

О том, что выпуск Volvo EX30 будет налажен в Европе, стало известно ещё осенью 2023-го, а сегодня в компании рассказали о старте серийного производства этого паркетника на заводе в Генте (Бельгия). Сообщается, что это позволило создать на предприятии около 350 новых рабочих мест (теперь здесь трудится почти 6,6 тыс. человек).

Производство Volvo EX30 на заводе в Европе

Производитель считает, что производство этой модели в Европе поможет Volvo укрепить позиции на рынке электромобилей премиум-класса в регионе. В компании отметили, что Volvo EX30 стал один из самых продаваемых электромобилей на старосветском рынке в 2024-м. По данным Jato Dynamics, за указанный период европейские дилеры реализовали 78 032 экземпляра. Однако по итогам текущего года был зафиксирован спад: за первый квартал 2025-го «паркетник» разошёлся тиражом в 11 720 шт., что на 14% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

В пресс-службе Volvo отметили, что в настоящее время компания выпускает в Европе десять различных моделей с полностью электрическими и гибридными установками, их производство налажено на заводах в Генте (Бельгия) и Торсланде (Швеция). Известно, что позже в текущем году на конвейер предприятия в Генте встанет и оффроудная модификация «зелёной» модели – Volvo EX30 Cross Country. Эту версию марка рассекретила относительно недавно, в феврале 2025-го.

Завод Volvo в Генте начал работать в 1965 году. С этого конвейера сходят полностью электрические модели EX40 и EC40, а ещё гибридные XC40 и V60. Для организации производства паркетника EX30 понадобилось переоборудование бельгийского предприятия: инвестиции составили около 200 млн евро. Стоит отметить, что ещё один европейский завод Volvo Cars сейчас находится на этапе строительства, он появится в Словакии.

Напомним, стартовый вариант Volvo EX30 оснащается единственным 272-сильным электромотором, расположенным на задней оси (максимальный крутящий момент – 343 Нм), а также литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 51 кВт*ч (потребителю доступны 49 кВт*ч). Запас хода на одной зарядке равен 344 км (по циклу WLTP). Средней версии положена литий-никель-марганец-кобальтовая батарея на 69 кВт*ч (полезная ёмкость – 64 кВт*ч), дальнобойность без подзарядки – 480 км. Топовое полноприводное исполнение оснащается двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 428 л.с. (543 Нм) и аккумулятор ёмкостью 69 кВт*ч, запас хода – 460 км.

Сейчас рекомендованная розничная стоимость Volvo EX30 на домашнем рынке, в Швеции, варьируется в диапазоне от 449 000 до 587 000 шведских крон (эквивалентно примерно 3,84 – 5,02 млн рублей по текущему курсу).

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