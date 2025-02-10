Лишь бы была зарядка: Volvo EX30 теперь доступен в оффроудной версии Cross Country

Субкомпактный кроссовер Volvo EX30 справил мировую премьеру летом 2023 года, в его основе лежит разработанная Geely модульная платформа SEA, производство налажено на китайском заводе Geely/Volvo в городе Чжанцзякоу, а до конца этого года EX30 также пропишется на бельгийском заводе Volvo в городе Гент. Бельгийская сборка позволит Volvo EX30 обойти введённые в прошлом году Евросоюзом повышенные пошлины на электромобили китайского производства, из-за которых EX30 заметно подорожал: если на старте продаж он стоил в Германии от 36 590 евро, то теперь — от 39 790 евро.

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Несмотря на подорожание, 2024 год стал для Volvo EX30 очень успешным: в Европе, по данным JATO Dynamics, реализовано 78 032 экземпляров этого кроссовера, что обеспечило ему третье место в списке самых популярных новых электромобилей после двух моделей Tesla — Model Y (продано 209 214 шт.) и Model 3 (112 789 шт.).

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Версия Cross Country была анонсирована ещё во время основной премьеры Volvo EX30, но только сегодня показан товарный вариант приключенческого кроссовера и начались его продажи (тюнинг-ателье стали предлагать свои аналогии версии Cross Country ещё в 2023 году). Высокая цена в 57 290 евро объясняется тем, что Volvo EX30 Cross Country предлагается только с топовой двухмоторной силовой установкой (максимальная совокупная отдача — 428 л.с. и 543 Нм) и в богатой комплектации Ultra, притом что есть ещё и опции. Например, за 2990 евро доступен пакет Cross Country Experience, в который входят экспедиционный багажник на крыше, расширенные брызговики и 18-дюймовые колёса с более высоким профилем шин вместо стандартных 19-дюймовых.

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В стандартное оснащение Volvo EX30 Cross Country входят увеличенный дорожный просвет (точную величину Volvo не указывает), более мягкая подвеска и расширенный пластиковый обвес кузова, в том числе планка на передке с вытесненной на ней топографической картой местности вокруг горы Кебнекайсе на севере Швеции.

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Из-за ухудшившихся аэродинамических характеристик запас хода на одной зарядке версии Cross Country сократился по сравнению с запасом хода стандартного двухмоторного EX30 Twin Motor Performance с 460 до 427 км по циклу WLTP (ёмкость батареи — 69 кВт·ч), а время разгона до 100 км/ч увеличилось с 3,6 до 3,7 с, максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 180 км/ч.

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Добавим, что Volvo EX30 Cross Country — одна из трёх новинок шведской марки, намеченных на этот год, ещё будут флагманский электроседан ES90 на платформа SPA2 и некий plug-in гибрид для Китая с большим запасом хода.