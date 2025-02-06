Volvo официально анонсировала кроссовер EX60 и другие новинки ближайших лет

Шведская компания Volvo Cars, принадлежащая китайскому холднигу Geely, обнародовала итоги работы в 2024 году и рассказала о грядущих новинках, ключевой из которых будет новый среднеразмерный электрический кроссовер Volvo EX60.

Актуальный «углеводородный» среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 на платформе SPA (Scalable Product Architecture) выпускается с 2017 года и является самой продаваемой моделью шведского бренда в Европе. В отставку XC60 пока не собирается и, вероятно, скоро переживёт очередной рестайлинг по образу и подобию старшего кроссовера XC90, а грядущий EX60 будет предложен в качестве электрической альтернативы XC60.

Актуальный Volvo XC60 в прошлом году, по данным JATO Dynamics, разошёлся в Европе тиражом 90 013 шт., что на 10% больше продаж в 2023 году. 1 / 3 Актуальный Volvo XC60 в прошлом году, по данным JATO Dynamics, разошёлся в Европе тиражом 90 013 шт., что на 10% больше продаж в 2023 году. 2 / 3 Актуальный Volvo XC60 в прошлом году, по данным JATO Dynamics, разошёлся в Европе тиражом 90 013 шт., что на 10% больше продаж в 2023 году. 3 / 3

В основу Volvo EX60 ляжет модульная платформа SPA3, которую, как утверждается, шведская компания разрабатывает самостоятельно, без участия Geely. По сравнению с существующими платформами SPA и SPA2 «тележка» третьего поколения будет значительно дешевле в производстве и легко масштабируется как вверх, так и вниз, то есть на ней можно делать модели от класса В (субкомпактный) до класса F (представительский).

Значит ли это, что Volvo Cars отказывается от платформ Geely (младший электрический кроссовер Volvo EX30, напомним, построен на китайской платформе SEA)? Пока непонятно. В свежей презентации Volvo помимо EX60 анонсированы ещё две модели на платформе SPA3 без указания дат выхода. В 2025 году Volvo обещает представить три новых и две обновлённые модели, новые модели — это «оффроудный» EX30 Cross Country, флагманский электроседан ES90 (платформа SPA2) и некий plug-in гибрид для Китая с большим запасом хода. «Китаец» вполне может получить платформу Geely, а вот будущие глобальные модели Volvo ближайших лет, скорее всего, будут базироваться на платфоме SPA3, раз уж она такая гибкая и во всех смыслах замечательная.

По данным британского журнала Autocar, Volvo EX60 будет запущен в производство в 2026 году, а в этом году начнутся ходовые испытания предсерийных прототипов на полигонах и дорогах общего пользования, так что ждём шпионских снимков. Технический директор Volvo Cars Андерс Белл, которого цитирует Autocar, утверждает, что платформаSPA3 не рассчитана на установку ДВС — стало быть, «углеводородных» версий EX60 можно не ждать ни в каком виде. Напомним, что в прошлом году Volvo Cars скорректировала свою стратегию развития и отказалась полностью переходить на электромобили в 2030 году, теперь такой переход запланирован до 2040 года.

Теперь немного об итогах: в 2024 году Volvo Cars реализовала в мире 763 389 автомобилей (+8% по сравнению с продажами в 2023 году), в том числе 175 194 электромобилей, продажи которых выросли на 54% (в основном благодаря успеху Volvo EX30 в Европе). Ключевым рынком для шведской марки остаётся Европа, на которую пришлись 369 685 проданных автомобилей (+25%). В Китае продажи сократились на 8% до 156 370 автомобилей, в США — сократились на 3% до 125 243 автомобилей. Чистая прибыль 125 243 Volvo Cars в 2024 году выросла на 13% и составила 15,9 млрд шведских крон (1,37 млрд евро).

Добавим, что Volvo Cars не следует путать с Volvo Group — это две разные компании с разными собственниками. Volvo Group выпускает грузовые автомобили и в 2026 году в рамках совместного предприятия с Renault Group намерена вывести на европейский рынок семейство лёгких коммерческих электромобилей.

