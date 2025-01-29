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  • Дизайн фургонов Flexis от Renault и Volvo рассекречен за год до начала производства

Дизайн фургонов Flexis от Renault и Volvo рассекречен за год до начала производства

29.01.2025 95 0 0

Flexis SAS, совместное предприятие Renault Group, Volvo Group и французской логистической компании CMA CGM Group, готовится вывести на европейский рынок семейство электрических фургонов на модульной скейтборд-платформе с 800-вольтовой архитектурой: сегодня представлены однотонный фургон класса VW Transporter и более крупный фургон с высокой крышей и сдвижными дверьми, пока не имеющий прямых аналогов в Европе.

О том, как и откуда взялось совместное предприятие Flexis SAS, мы подробно рассказывали в прошлом году, здесь лишь вкратце напомним, что это предприятие будет производить на заводе Renault во французском Сандувиле лёгкие электрические фургоны на полностью новой платформе, разработку которой курирует электромобильное подразделение Ampere компании Renault.

У компании Flexis пока нет собственной эмблемы, поэтому все фургоны на фотографиях «лысенькие», но когда летом 2026 года начнётся их производство, часть фургонов получат эмблемы Renault, часть — эмблемы Volvo, но Flexis будет также продавать свои фургоны напрямую клиентам, которые смогут налепить на них какие-угодно логотипы.

Подробностей о разрабатываемой для Flexis платформе пока нет, известно только, что она обеспечит абсолютно плоский пол в кузове, зарядить батарею на 80% можно будет менее чем за 20 минут, а максимальный запас хода на одной зарядке составит 450 км по циклу WLTP.

Flexis Step-in
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Flexis Step-in
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Flexis Step-in
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Высокий фургон Flexis Step-in — это, по сути, серийная версия прошлогоднего концепта Renault Estafette, но с куда менее игривым дизайном. Боковые двери у этого фургона сдвижные, а вместо распашных дверей на корме установлена шторка рулонного типа, поднимающаяся вверх на нужную высоту, — такая конструкция позволяет загрузить/разгрузить машину в самых стеснённых условиях. Полезная высота кузова Flexis Step-in составляет 190 см, то есть внутри водитель-экспедитор может ходить, не пригибаясь.

Flexis Panel van
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Flexis Panel van
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Flexis Panel van
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Flexis Panel van и Flexis Cargo van — более традиционные на вид модели с распашными передними дверьми. Flexis Panel van — это цельнометаллический фургон, из которого, очевидно, можно сделать и микроавтобус, а Flexis Cargo van — шасси с кабиной, к которому можно прикрутить любую надстройку: холодильник, будку с несколькими отсеками, торговый ларёк и т.д.

Flexis Cargo van
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Flexis Cargo van
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Flexis Cargo van
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Фургоны Flexis позиционируется как Software-Defined Vehicle (SDV), то есть программно настраиваемые машины, основной набор потребительских функций которых, как у любого современного смартфона, определяется уже после покупки путём установки нужных приложений. Все приложения, разумеется, будут регулярно обновляться «по воздуху» через облачные сервисы — они же позволят корпоративным клиентам в режиме 24/7 удалённо контролировать работу своего парка, наделять его новыми функциями и назначать любой машине новые задания.

Flexis Cargo van

Flexis SAS утверждает, что у неё есть предварительные договорённости о поставке 15 000 фургонов различным клиентам из Франции, Германии и Великобритании — это не бог весь какие объёмы, к тому же негарантированные, но с учётом длящегося уже второй год спада на рынке электромобилей и эта цифра кажется солидной, она должна убедить учредителей Flexis SAS и будущих клиентов, что предприятие затевалось не зря, сможет когда-нибудь окупиться и начать приносить прибыль.

По данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), европейский рынок новых коммерческих фургонов в прошлом году вырос на 8,3% до 1 586 688 автомобилей. Рост обеспечили бензиновые и дизельные фургоны, а вот спрос на электрические в 2024 году сократился на 9,1%, их доля на рынке уменьшилась с 7,2% до 6,1%.

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