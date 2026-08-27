Подробности о преемнике Lotus Esprit: двигатели V6 и V8, масса 1,5 т и водитель по центру

Lotus Type 135 с бензиновым двигателем V8 в составе гибридной силовой установки был официально анонсирован в мае этого года, когда компания Lotus представила новую стратегию развития под названием Focus 2030. Сегодня британский журнал Autocar сообщил новые подробности об этом проекте, причём на сей раз они получены не от анонимных источников — эти подробности раскрыл лично гендиректор Lotus Фэн Цинфэн.

Итак, Lotus Type 135, возможно, получит имя Esprit от одноимённой модели, снятой с производства в 2004 году, но окончательного решения пока нет. Также пока нет окончательного решения по поводу компоновки, но Фэн Цинфэн сказал, что ему представляется очень соблазнительной посадочная формула 1+2 с водителем по центру, как у McLaren F1, потому что она снимает проблему адаптации машины под левостороннее и правостороннее движение.

Силовые установки для Lotus Type 135, как мы и предполагали, разрабатывает компания Horse Powertrain (совместное предприятие холдинга Geely, Renault Group и нефтехимической компании Aramco из Саудовской Аравии). Топ-версия с V8 будет гибридной, но с небольшой батареей без возможности зарядки от внешнего источника. Перед инженерами стоит задача удержать массу суперкара в пределах 1500 кг, иначе это будет не Lotus. Спорткары Lotus должны быть лёгкими — это закон. Электромотор будет максимально компактным и весить около 20 кг. Максимальная совокупная мощность силовой установки с V8 превысит 1000 л.с. Коробка передач — максимально облегчённый 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Младшая версия Lotus Type 135 получит двигатель V6, он позволит сделать суперкар ещё легче. Конкретная модель двигателя не названа, но с вероятностью, близкой к 100%, это представленный в апреле 3,0-литровый битурбомотор Horse W30, главная фишка которого — как раз низкий вес. Заявленная максимальная отдача этого двигателя — 544 л.с. и 700 Нм. К слову, двигатель Horse W30 скоро получит и Lotus Emira.

Производиться Lotus Type 135 будет на исторической фабрике Lotus в британском Хетеле (графство Норфолк), которую чуть было не закрыли в прошлом году в рамках оптимизации. К счастью, фабрику отстояли. Сейчас в Хетеле производятся Lotus Emira и флагманский электрический суперкар Lotus Evija. Type 135 займёт в модельном ряду Lotus место между Emira и Evija.

Что до цены Lotus Type 135, то, как сказал Фэн Цинфэн, она будет на уровне Ferrari 849 Testarossa, то есть в районе 450 000 — 500 000 евро.

