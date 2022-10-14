Новинки ×
  • Lotus Evija Fittipaldi: спецверсия самого мощного в мире суперкара с автографом чемпиона

Lotus Evija Fittipaldi: спецверсия самого мощного в мире суперкара с автографом чемпиона

14.10.2022 184 0 0

Британская компания Lotus Cars, контрольный пакет акций которой принадлежит китайскому холдингу Geely, представила спецверсию своей флагманской модели Evija, посвящённую легендарному бразильскому гонщику Эмерсону Фиттипальди и 50-летию его первого чемпионского титула в Формуле-1.

 

Эмерсон Фиттипальди пришёл в Формулу-1 в 1970 году в команду Team Lotus, а уже в 1972 году стал чемпионом, завоевав вдобавок для команды кубок конструкторов, — Эмерсону тогда было всего 25 лет. Второй чемпионский титул Фиттипальди завоевал в 1974 году уже за команду McLaren, далее были две победы в легендарной гонке Инди-500 и много других успехов, гоночную карьеру Фиттипальди завершил только в 1997 году, да и то вынуждено — из-за полученной травмы спины в результате аварии и падения на частном самолёте.

В 1972 году титульным спонсором Team Lotus была табачная компания John Player Special, но о ней при подготовке Lotus Evija Fittipaldi решили не вспоминать — сегодня это, так сказать, токсичный актив.

Сейчас ветерану автоспорта 75 лет, он находится в прекрасной для своего возраста и опыта форме и даже участвовал в презентации спецверсии Lotus Evija имени себя — жаль только фотографий с легендой пресс-служба Lotus к новости не приложила. Зато Evija Fittipaldi щедро украшена историческими пасхалками: чёрно-золотая ливрея прямо отсылает к формульным болидам Lotus из 70-х, в такой же цветовой гамме выполнены колёса, тормозные суппорты и салон.

Нарисованные на заднем спойлере медали перечисляют достижения Team Lotus и Фиттипальди в чемпионате 1972 года: пять выигранных гонок и два чемпионских титула — в командном зачёте и в зачёте пилотов. Цифра 8 на боковых стойках отсылает к порядковому номеру болида Lotus Type 72, на котором выступал Фиттипальди в 1972 году. Этот же номер можно увидеть на вышитом контуре Lotus Type 72 на обивке потолка салона. На передней панели салона есть вышитый автограф Фиттипальди. Ротационно-нажимная шайба на парящей центральной консоли изготовлена из переработанного алюминия одного из болидов Lotus Type 72.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Никаких технических особенностей для версии Fittipaldi не заявлено. Напомним, что электрический гиперкар Evija был представлен в 2019 году и ознаменовал возрождение британской марки под крылом китайского холдинга Geely, он же стал первой дорожной модель Lotus с углепластиковым монококом. Мелкосерийное производство началось только в прошлом году, причём финальная спецификация отличается в лучшую сторону от презентационной.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Lotus Evija Fittipaldi оснащён четырёхмоторной силовой установкой (по одному мотору на каждое колесо), совокупная отдача которой составляет 1500 кВт (2039 л.с.) и 1700 Нм — это самый мощный на данный момент серийный дорожный легковой автомобиль в мире. Ёмкость батареи — 92 кВт·ч, полного заряда хватит на 402 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает менее 3 с, до 300 км/ч — менее 9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч. Снаряженная масса — 1887 кг.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Lotus выпустит только 8 экземпляров Evija Fittipaldi, который войдут в общий тираж модели из 130 шт. Цена не объявлена, так как все экземпляры Evija Fittipaldi были проданы ещё до презентации. Стандартный Lotus Evija стоит от 1,7 млн фунтов стерлингов.

спортивные авто электромобиль суперкары новинки Lotus Lotus Evija

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Остановка по требованию: что ломается в главном тормозном цилиндре Что такое главный тормозной цилиндр (или просто ГТЦ), раньше знали все. Сейчас о нём вспоминают намного реже: у ГТЦ заметно выросла надёжность, и на новых машинах он практически не подводит.... 118 0 1 14.10.2022
Статьи / Путешествия Продавцы воздуха: как ушлые дельцы зарабатывают деньги в очередях на границах Прошедшие две недели ознаменовались огромными очередями машин на границах России и стран ближнего зарубежья. А там, где есть очереди, сложности и ажиотаж, всегда находятся желающие половить... 240 0 2 14.10.2022
Статьи / Авто с пробегом Range Rover Evoque I с пробегом: живучая подвеска, правильное масло и нет фордовским моторам Мы уже расхвалили Range Rover Evoque за его нержавеющий кузов, поругали неважнецкую мультимедиа и попеняли модели капризной электрикой. Пришло время выяснить, каких лучше избегать моторов,... 1174 0 1 13.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 13311 7 170 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 11566 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 8505 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings