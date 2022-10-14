Lotus Evija Fittipaldi: спецверсия самого мощного в мире суперкара с автографом чемпиона

Эмерсон Фиттипальди пришёл в Формулу-1 в 1970 году в команду Team Lotus, а уже в 1972 году стал чемпионом, завоевав вдобавок для команды кубок конструкторов, — Эмерсону тогда было всего 25 лет. Второй чемпионский титул Фиттипальди завоевал в 1974 году уже за команду McLaren, далее были две победы в легендарной гонке Инди-500 и много других успехов, гоночную карьеру Фиттипальди завершил только в 1997 году, да и то вынуждено — из-за полученной травмы спины в результате аварии и падения на частном самолёте.

В 1972 году титульным спонсором Team Lotus была табачная компания John Player Special, но о ней при подготовке Lotus Evija Fittipaldi решили не вспоминать — сегодня это, так сказать, токсичный актив.

Сейчас ветерану автоспорта 75 лет, он находится в прекрасной для своего возраста и опыта форме и даже участвовал в презентации спецверсии Lotus Evija имени себя — жаль только фотографий с легендой пресс-служба Lotus к новости не приложила. Зато Evija Fittipaldi щедро украшена историческими пасхалками: чёрно-золотая ливрея прямо отсылает к формульным болидам Lotus из 70-х, в такой же цветовой гамме выполнены колёса, тормозные суппорты и салон.



Нарисованные на заднем спойлере медали перечисляют достижения Team Lotus и Фиттипальди в чемпионате 1972 года: пять выигранных гонок и два чемпионских титула — в командном зачёте и в зачёте пилотов. Цифра 8 на боковых стойках отсылает к порядковому номеру болида Lotus Type 72, на котором выступал Фиттипальди в 1972 году. Этот же номер можно увидеть на вышитом контуре Lotus Type 72 на обивке потолка салона. На передней панели салона есть вышитый автограф Фиттипальди. Ротационно-нажимная шайба на парящей центральной консоли изготовлена из переработанного алюминия одного из болидов Lotus Type 72.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Никаких технических особенностей для версии Fittipaldi не заявлено. Напомним, что электрический гиперкар Evija был представлен в 2019 году и ознаменовал возрождение британской марки под крылом китайского холдинга Geely, он же стал первой дорожной модель Lotus с углепластиковым монококом. Мелкосерийное производство началось только в прошлом году, причём финальная спецификация отличается в лучшую сторону от презентационной.



1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Lotus Evija Fittipaldi оснащён четырёхмоторной силовой установкой (по одному мотору на каждое колесо), совокупная отдача которой составляет 1500 кВт (2039 л.с.) и 1700 Нм — это самый мощный на данный момент серийный дорожный легковой автомобиль в мире. Ёмкость батареи — 92 кВт·ч, полного заряда хватит на 402 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает менее 3 с, до 300 км/ч — менее 9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч. Снаряженная масса — 1887 кг.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Lotus выпустит только 8 экземпляров Evija Fittipaldi, который войдут в общий тираж модели из 130 шт. Цена не объявлена, так как все экземпляры Evija Fittipaldi были проданы ещё до презентации. Стандартный Lotus Evija стоит от 1,7 млн фунтов стерлингов.

