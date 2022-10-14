Lotus Evija Fittipaldi: спецверсия самого мощного в мире суперкара с автографом чемпиона

Эмерсон Фиттипальди пришёл в Формулу-1 в 1970 году в команду Team Lotus, а уже в 1972 году стал чемпионом, завоевав вдобавок для команды кубок конструкторов, — Эмерсону тогда было всего 25 лет. Второй чемпионский титул Фиттипальди завоевал в 1974 году уже за команду McLaren, далее были две победы в легендарной гонке Инди-500 и много других успехов, гоночную карьеру Фиттипальди завершил только в 1997 году, да и то вынуждено — из-за полученной травмы спины в результате аварии и падения на частном самолёте.
Сейчас ветерану автоспорта 75 лет, он находится в прекрасной для своего возраста и опыта форме и даже участвовал в презентации спецверсии Lotus Evija имени себя — жаль только фотографий с легендой пресс-служба Lotus к новости не приложила. Зато Evija Fittipaldi щедро украшена историческими пасхалками: чёрно-золотая ливрея прямо отсылает к формульным болидам Lotus из 70-х, в такой же цветовой гамме выполнены колёса, тормозные суппорты и салон.
Нарисованные на заднем спойлере медали перечисляют достижения Team Lotus и Фиттипальди в чемпионате 1972 года: пять выигранных гонок и два чемпионских титула — в командном зачёте и в зачёте пилотов. Цифра 8 на боковых стойках отсылает к порядковому номеру болида Lotus Type 72, на котором выступал Фиттипальди в 1972 году. Этот же номер можно увидеть на вышитом контуре Lotus Type 72 на обивке потолка салона. На передней панели салона есть вышитый автограф Фиттипальди. Ротационно-нажимная шайба на парящей центральной консоли изготовлена из переработанного алюминия одного из болидов Lotus Type 72.
Никаких технических особенностей для версии Fittipaldi не заявлено. Напомним, что электрический гиперкар Evija был представлен в 2019 году и ознаменовал возрождение британской марки под крылом китайского холдинга Geely, он же стал первой дорожной модель Lotus с углепластиковым монококом. Мелкосерийное производство началось только в прошлом году, причём финальная спецификация отличается в лучшую сторону от презентационной.
Lotus Evija Fittipaldi оснащён четырёхмоторной силовой установкой (по одному мотору на каждое колесо), совокупная отдача которой составляет 1500 кВт (2039 л.с.) и 1700 Нм — это самый мощный на данный момент серийный дорожный легковой автомобиль в мире. Ёмкость батареи — 92 кВт·ч, полного заряда хватит на 402 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает менее 3 с, до 300 км/ч — менее 9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч. Снаряженная масса — 1887 кг.
Lotus выпустит только 8 экземпляров Evija Fittipaldi, который войдут в общий тираж модели из 130 шт. Цена не объявлена, так как все экземпляры Evija Fittipaldi были проданы ещё до презентации. Стандартный Lotus Evija стоит от 1,7 млн фунтов стерлингов.
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