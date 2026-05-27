Lotus Emira 420 Sport: лебединая песня мотора Mercedes-AMG М139 в ожидании замены

Компания Lotus представила новую топ-версию среднемоторного купе Emira с облегчённым кузовом и форсированным до 420 л.с. 4-цилиндровым двигателем Mercedes-AMG М139. Позже Lotus Emira ожидает масштабная модернизация, в ходе которой он получит абсолютно новый V6 от компании Horse Powertrain.

Купе Lotus Emira с заводским индексом дебютировало в июле 2021 года с тойотовским 3,5-литровым компрессорным V6 (406 л.с., 430 Нм), а через два года на рынок вышла версия с 4-цилиндровым турбомотором Mercedes-AMG М139 (365 л.с., 430 Нм), которая изначально называлась Emira i4, но затем была переименована в Emira Turbo. В 2024 году была представлена версия Emira Turbo SE, у которой отдача двигателя М139 увеличена до 406 л.с. и 480 Нм, благодаря чему время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,4 до 4,0 с.

На свежеиспечённом Lotus Emira 420 Sport двигатель М139 ещё немного «подкормили», здесь он выдаёт 420 л.с. и 500 Нм. Коробка передач прежняя — 8-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями, ведущие колёса — задние. Дополнительная мощность позволила сократить время разгона до «сотни» до 3,9 с, а максимальная скорость выросла с 290 до 300 км/ч.

Есть у Lotus Emira 420 Sport и другие особенности. В стандартное оснащение входит пакет Lightweight Handling Pack, он уменьшает снаряженную массу на 25 кг до 1421 кг и увеличивает прижимную нагрузку на высоких скоростях на те же 25 кг. В комплект входят новый передний сплиттер, переработанные воздуховоды (улучшено охлаждение тормозов), расширенные пороги, крышка моторного отсека с дополнительными поперечными вентиляционными прорезями (улучшено охлаждение двигателя), титановая система выхлопа и лёгкий литий-ионный аккумулятор. За доплату доступен комплект карбоновых деталей отделки для экстерьера, в него входят в том числе вентиляционные отверстия в передних крыльях, как у машины на фотографиях.

В подвеске Lotus Emira 420 Sport установлены регулируемые амортизаторы Multimatic, улучшившие управляемость спорткара и сцепление колёс с дорогой, дорожный просвет уменьшен на 5 мм. Электрогидравлический усилитель рулевого управления даёт водителю максимально точную обратную связь. Среди девяти вариантов колёс есть новые 20-дюймовые 15-спицевые диски, как у машины на фотографиях.

В салоне Lotus Emira 420 Sport появились новые подрулевые лепестки из карбона. В виде опции впервые предлагается съёмная панель крыши, причём доступна она для всех версий Emira.

В Великобритании минимальная цена Lotus Emira 420 Sport без учёта налогов составляет 105 900 евро, в континентальной Европе — 129 900 евро, в США — 122 900 долларов.

Ранее в мае компания Lotus представила новую стратегию развития под названием Focus 2030, она предусматривает в том числе модернизацию модели Emira, так как её нынешние двигатели не совместимы с грядущими экологическим нормами Euro 7. Позже гендиректор Lotus Фэн Цинфэн в интервью британскому журналу Autocar заявил, что Emira получит представленный в апреле на Пекинском автосалоне 3,0-литровый бензиновый битурбомотор Horse W30, способный выдавать до 544 л.с., при этом весит новый двигатель всего 160 кг. В пару этому двигателю разработана новая гибридная автоматическая коробка передач Horse 4LDHT массой 199 кг, но неизвестно, появится ли она на Lotus Emira, двигатель Horse W30 совместим и с другими, менее громоздкими трансмиссиями.

Напомним, что Horse Powertrain — это совместное предприятие Geely, Renault Group и нефтехимической компании Aramco из Саудовской Аравии. Компания Lotus принадлежит холдингу Geely с 2017 года, поэтому вполне логично, что она стала клиентом Horse Powertrain. Грядущий новый флагманский суперкар Lotus с V8 тоже, скорее всего, получит силовую установку от Horse Powertrain.

