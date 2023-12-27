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  • Кроссовер Volvo EX30 получил спортивный и внедорожный апгрейды от Everlast Customs

Кроссовер Volvo EX30 получил спортивный и внедорожный апгрейды от Everlast Customs

27.12.2023 144 0 0

Электрический кроссовер Volvo EX30 вышел на рынок минувшей осенью, он должен стать самой массовой моделью в новейшей истории шведского бренда, и многие его владельцы наверняка захотят, чтобы их машина была не такой, как у других, а помогут в этом комплекты обновок от молодого нидерландского тюнинг-ателье Everlast Customs.

Компания Everlast Customs, базирующаяся в нидерландской общине Ралте, — это «дочка» уже заслуженного ателье Heritage Customs, делающего крутые конверсии на базе моделей Land Rover. Everlast Customs в свою очередь будет специализироваться на скандинавских брендах — главным образом на Volvo, что вполне разумно: с одной стороны, модельный ряд Volvo ширится и продажи растут, с другой — заводская программа кастомизации у Volvo сейчас довольно скудная, особенно по части спорт-пакетов, потому что за спорт теперь отвечает отдельная компания Polestar, и Volvo не должна с ней конкурировать.

Volvo EX30 Everlast Customs Outland Edition
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Volvo EX30 Everlast Customs Outland Edition
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Volvo EX30 Everlast Customs Outland Edition
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Тем не менее на презентации кроссовера EX30 в июне этого года Volvo анонсировала его внедорожную версию Cross Country, она появится в продаже в следующем году, а комплект деталей Outland Edition от Everlast Customs позволяет уже сейчас сделать обычный EX30 похожим на EX30 Cross Country: новые 4-спицевые 19-дюймовые колёса отлично сочетаются с «зубастыми» шинами и кастомным чёрным матовым декором на кузове, который распространяется на передок, капот, колёсные арки, пороги, крышу, задний бампер и багажную дверь. В заднем бампер вдобавок вставлена буксирная проушина, окрашенная в мятный цвет контрастных полосок на кузове.

Volvo EX30 Everlast Customs Sport Edition
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Volvo EX30 Everlast Customs Sport Edition
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Volvo EX30 Everlast Customs Sport Edition
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Пакет Sport Edition, как можно понять из называния, делает облик Volvo EX30 более спортивным: в него входят 21-дюймовые 6-спицевые колёса (в качестве альтернативы можно выбрать 8-спицевые такого же размера), а кузов получает вставки оранжевого цвета на переднем спойлере, задних стойках и заднем спойлере.

Каждый комплект обойдётся заказчику в 9540 евро, но колёса можно приобрести отдельно (от 795 до 895 евро за штуку).

Volvo EX30 Everlast Customs Sport Edition
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Volvo EX30 Everlast Customs Sport Edition
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Volvo EX30 Everlast Customs Sport Edition
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Добавим, что сам кроссовера Volvo EX30 стоит от 36 590 евро (цена в Германии), производится эта модель на заводе Geely в китайском городе Чжанцзякоу, а в 2025 году выпуск EX30 будет также налажен на заводе Volvo в бельгийском Генте.

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