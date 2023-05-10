Land Rover Defender стал кабриолетом: долго, дорого и стильно

В заводской гамме актуального Land Rover Defender нет версии с открытым верхом, хотя такая была у его рамного предшественника — она называлась Soft Top. В 2021 году ателье Heritage Customs анонсировало собственный кабриолет на базе современного короткобазного Land Rover Defender 90, выпуск должен был начаться в 2022 году, но разработка затянулась, зато теперь Heritage Customs не указывает ограничений по тиражу (в 2021 году ателье обещало сделать только пять кабриолетов), а лишь подчёркивает, что каждый экземпляр будет уникальным по части отделки.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Полное название проекта — Land Rover Defender Valiance Convertible, в его разработке участвовал известный независимый автомобильный дизайнер Нильс ван Рой (один из соучредителей Heritage Customs), прославившийся рядом уникальных проектов — шутинг-брейками на базе различных моделей Ferrari, универсалом Tesla Model S и трёхдверной версией Range Rover прошлого поколения.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Слово Valiance в название модели отсылает к программе визуальной кастомизации от Heritage Customs, с помощью которой можно заметно преобразить облик любого Land Rover Defender со стандартным кузовом, а Convertible — это, стало быть, кабриолет. Металлическая крыша исходной «трёхдверки» срезана полностью, но сохранены центральные стойки и весь периметр боковых дверей. Для придания кузову необходимой жёсткости и защиты седоков на случай опрокидывания в салон установлен прочный трубчатый каркас, соответствующий требованиям FIA.



Складной мягкий верх снабжён электроприводом, но фиксировать его необходимо вручную. В сложенном состоянии крыша находится выше подоконной линии, поэтому у внедорожника сохранился довольно вместительный багажник, в который ведёт укороченная «калитка». Заднее сиденье — трёхместное, то есть интеграция складной крыши не заузила салон.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Стоимость конверсии составляет около 85 000 евро без налога плюс стоимость донорского автомобиля. Точная цена зависит от выбранных заказчиком материалов отделки, но стандартная программа в любом случае подразумевает полную перешивку салона и металлические вставки Magic Metal, внешний декор и колёса от Heritage Customs (20- либо 22-дюймовые). За доплату предлагаются передние спортивные кресла и уникальный цвет кузова. Изготовление каждого экземпляра Land Rover Defender Valiance Convertible займёт около трёх месяцев.

