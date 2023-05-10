Land Rover Defender стал кабриолетом: долго, дорого и стильно

В заводской гамме актуального Land Rover Defender нет версии с открытым верхом, хотя такая была у его рамного предшественника — она называлась Soft Top. В 2021 году ателье Heritage Customs анонсировало собственный кабриолет на базе современного короткобазного Land Rover Defender 90, выпуск должен был начаться в 2022 году, но разработка затянулась, зато теперь Heritage Customs не указывает ограничений по тиражу (в 2021 году ателье обещало сделать только пять кабриолетов), а лишь подчёркивает, что каждый экземпляр будет уникальным по части отделки.
Полное название проекта — Land Rover Defender Valiance Convertible, в его разработке участвовал известный независимый автомобильный дизайнер Нильс ван Рой (один из соучредителей Heritage Customs), прославившийся рядом уникальных проектов — шутинг-брейками на базе различных моделей Ferrari, универсалом Tesla Model S и трёхдверной версией Range Rover прошлого поколения.
Слово Valiance в название модели отсылает к программе визуальной кастомизации от Heritage Customs, с помощью которой можно заметно преобразить облик любого Land Rover Defender со стандартным кузовом, а Convertible — это, стало быть, кабриолет. Металлическая крыша исходной «трёхдверки» срезана полностью, но сохранены центральные стойки и весь периметр боковых дверей. Для придания кузову необходимой жёсткости и защиты седоков на случай опрокидывания в салон установлен прочный трубчатый каркас, соответствующий требованиям FIA.
Складной мягкий верх снабжён электроприводом, но фиксировать его необходимо вручную. В сложенном состоянии крыша находится выше подоконной линии, поэтому у внедорожника сохранился довольно вместительный багажник, в который ведёт укороченная «калитка». Заднее сиденье — трёхместное, то есть интеграция складной крыши не заузила салон.
Стоимость конверсии составляет около 85 000 евро без налога плюс стоимость донорского автомобиля. Точная цена зависит от выбранных заказчиком материалов отделки, но стандартная программа в любом случае подразумевает полную перешивку салона и металлические вставки Magic Metal, внешний декор и колёса от Heritage Customs (20- либо 22-дюймовые). За доплату предлагаются передние спортивные кресла и уникальный цвет кузова. Изготовление каждого экземпляра Land Rover Defender Valiance Convertible займёт около трёх месяцев.
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