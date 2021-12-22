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  • В Нидерландах опять будут резать Land Rover: анонсирован кабриолет на базе Defender

В Нидерландах опять будут резать Land Rover: анонсирован кабриолет на базе Defender

22.12.2021 57 0 0

Тюнинг-ателье Heritage Customs и автомобильный дизайнер Нильс ван Рой в 2022 году выпустят пять уникальных внедорожников Land Rover Defender 90 со складным мягким верхом. Цена — от 138 500 евро.

 

Классический рамный Land Rover Defender, конвейерная жизнь которого закончилась в 2016 году, имел заводские версии со складным мягким верхом под названием Soft Top. На случай опрокидывания в них был установлен мощный трубчатый каркас, а для езды в плохую погоду крышу и боковые тканевые секции приходилось устанавливать вручную. Нынешнее поколение Дефендера, дебютировавшее в 2019 году, версии кабриолет не имеет — её нет даже в планах.

Классический Land Rover Defender 90 Soft Top
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Классический Land Rover Defender 90 Soft Top
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Классический Land Rover Defender 90 Soft Top
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Этот пробел в актуальном семействе британского внедорожника решило восполнить ателье Heritage Customs из нидерландского городка Энтер. Соучредителем Heritage Customs является автомобильный дизайнер Нильс ван Рой, уже прославившийся рядом уникальных проектов — шутинг-брейками на базе различных моделей Ferrari, универсалом Tesla Model S и трёхдверной версией Range Rover прошлого поколения.

Для современного Дефендера ателье Heritage Customs уже предлагает программу визуальной кастомизации Valiance, благодаря которой внедорожник получает ряд уникальных деталей: например, стилизованные под ржавчину вентиляционные решётки, защитные пластины из искусственного алмаза, уникальные колёсные диски и новую отделку интерьера из кожи, дерева и джинсовой ткани. Так вот теперь всю эту красоту можно будет получить в сочетании с трёхдверным кузовом со складным мягким верхом.

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Название Convertible точнее отражает заявленную конверсию, чем слово «кабриолет»: центральные стойки кузова трёхдверки сохранены, равно как и жёсткий периметр над боковыми дверьми — искушённые автолюбители классифицировали бы такой кузов как ладно, но этот термин сегодня почти вышел из употребления. По сути, полноценно наслаждаться свежим воздухом смогут лишь седоки второго ряда — их часть крыши складывается полностью вместе с клеёнчатыми боковыми окошками, а водитель и передний пассажир останутся внутри силового каркаса.

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На данный момент анонсированы три из пяти запланированных к производству в следующем году кабриолетов: названный в честь пляжей Лазурного берега Valiance Convertible Côte d’Azur синего цвета с мягким верхом коньячного цвета и 22-дюймовыми колёсами на шинах с белыми полосами, Valiance Convertible Solihull Sand в пыльных коричнево-зелёных тонах сельской глуши Великобритании на 20-дюймовых белых колёсах, имитирующих «штамповку», и Valiance Convertible Kokkini Paralia в матовой окраской в стиле красного пляжа на острове Санторини на 22-дюймовых чёрных глянцевых колёсах.

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Будет ли автоматизирован процесс складывания-раскладывания крыши, пока неясно. Судя по картинкам, в развёрнутом виде мягкая ткань накрывает в том числе переднюю часть салона. Силовой агрегат оговаривается с заказчиком — полагаем, можно получить кабриолет даже с топовым компрессорным бензиновым V8 (525 л.с. и 625 Нм), который ускоряет трёхдверку до первой «сотни» за 5,2 с.

Добавим, что американская фирма Black Bridge Motors в сентябре анонсировала кабриолет на базе классического 5-дверного Land Rover Defender 90, причём от оригинальной модели в нём мало что остаётся: рама — от Jeep Wrangler Unlimited, двигатель V8 — Chevrolet Corvette, цена — от 144 950 долларов.

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