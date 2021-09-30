Land Rover Defender Function: на раме от Jeep Wrangler и с мотором V8 от GM

Компания Black Bridge Motors из американского города Норуолк (штат Коннектикут) представила любопытный рестомод с кузовом от классического Land Rover Defender и полностью новой технической начинкой. Прогулочный внедорожник ручной сборки обойдётся минимум в 144 950 долларов.

Классический, рамный Defender был снят с производства в 2016 году, но продолжает оставаться источником вдохновения для других автопроизводителей (Ineos Automotive) и разномастных тюнинг-ателье. Даже сама компания Jaguar Land Rover финансирует проект спортивного внедорожника Bowler CSP 575 с внешностью классического Дефендера, а количество всевозможных сторонних конверсий британского классика поражает воображение: есть шестиколёсные версии, электромобили и десятки вариантов свапа (замены двигателя) с сопутствующими переделками шасси.

Проект Function от ателье Black Bridge Motors и Новой Англии, занимающегося ремонтом, реставрацией и тюнингом классических внедорожников, подразумевает и вовсе полную переработку классика — от него в итоге остаются только внешние алюминиевые панели кузова, да и то не все, так как Function выполнен в виде длиннобазного кабриолета.



В основе Function — не оригинальная рама Дефендера 110, а чуть более длинная от Jeep Wrangler Unlimited прошлого поколения (JK) — она позволила сделать более просторным второй ряд сидений, а для багажника предлагаются старомодные лавки вдоль бортов.

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Силовой агрегат позаимствован у GM, а именно у Chevrolet Corvette прошлых поколений: в базовом исполнении — бензиновый атмосферный 6,2-литровый V8 LS3 мощностью 430 л.с. в паре с 6-ступенчатым «автоматом», за доплату — компрессорный 650-сильный 6,2-литровый V8 LT4 в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Динамические характеристики не разглашаются, но они явно на голову превосходят таковые у тихоходного оригинального Дефендера.



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Black Bridge Motors предлагает для Function массу опций: можно, например, установить в кузов защитный трубчатый каркас с тентом, спортивные ковшеобразные сиденья первого и второго рядов, дополнительное освещение (в том числе светодиодную «люстру» над ветровым стеклом), кенгурятник, 20-дюймовые колёсные диски, гоночные тормоза, премиальную аудиосистему и лифтованную подвеску (дорожный просвет увеличивается на 51 либо 102 мм). На «полном фарше» цена внедорожника переваливает за 210 000 долларов, при этом ателье готово к дополнительным, непредусмотренным стандартным прейскурантом переделкам.

