Классические внедорожники в эпоху запрещённых ДВС: варианты от Lunaz и Zero Labs

Британская фирма Lunaz Design и калифорнийская Zero Labs практически синхронно анонсировали электрические конверсии классических моделей Land Rover. Американцы вдобавок готовы электрифицировать ваш старенький Ford Bronco, а в будущем и любой другой олдтаймер, который можно скрестить с разработанной Zero Labs платформой.

В России новости про электромобили у большинства автолюбителей вызывают зевоту — мол, не про нас это всё, а на Западе все уже, кажется, смирились с тем, что розетка станет главным источником энергии большинства машин, в том числе олдтаймеров. Те, что не останутся навеки в музеях, а продолжать ездить по дорогам, будут электрифицированы, несмотря на стоны поборников аутентичности. Да, это можно считать варварством, но спрос рождает предложение. Так, например, фирма Lunaz Design, что базируется рядом с легендарным автодромом Сильверстоун и делает электромобили на базе классических Bentley, Jaguar и Rolls-Royce, за последний год, несмотря на «коронакризис», вдвое увеличила штат сотрудников, так как не справляется с наплывом клиентов. Великобритания, напомним, к 2030 году намерена полностью отказаться от машин с ДВС, вот люди и готовятся.

Электрический Range Rover от Lunaz Design

На этой неделе Lunaz анонсировала расширение модельной линейки, и теперь готова предложить своим клиентам электрический внедорожник на базе первого поколения Range Rover. Желающим следует приготовить как минимум 245 тысяч фунтов стерлингов и занять очередь: Lunaz изготовит всего 50 экземпляров, первые будут готовы к лету следующего года.



Электрический Range Rover от Lunaz Design

Технические характеристики Lunaz пока не приводит. Судя по картинкам, кузов сильно резать не будут и исторический облик «первых» Рейнджей останется почти нетронутым, но внедорожники обретут новые, более мощные тормоза, новую систему полного привода, доработанную подвеску и современное рулевое управление. В интерьере появятся современные, но стилизованные под старину приборы, мультимедийная система, климат-контроль и прочие удобства. В общем, типичный британский интеллигентный рестомодинг, совмещённый с «озеленением».



Электрический Range Rover от Lunaz Design

Электрический Range Rover от Lunaz можно заказать в «городской» либо «сельской» версиях, которые будут отличаться друг от друга настройками подвесками и уровнем комфорта. Кузов может быть 3-х либо 5-дверным. Обещана также версия кабриолет, как в фильме «Осьминожка» про Джеймса Бонда образца 1983 года. Кузов автомобиля-донора перед имплантацией электрических «потрошков» будет проходить полную реставрацию, так что на выходе заказчик получит, по сути, новый автомобиль.



Электрический Land Rover Series III от Zero Labs 1 / 3 Электрический Land Rover Series III от Zero Labs 2 / 3 Электрический Land Rover Series III от Zero Labs 3 / 3

То же самое можно сказать о конверсиях калифорнийской фирмы Zero Labs на базе Land Rover Series III (предшественник Defender) и Ford Bronco первого поколения, которые предлагаются по цене от 185 тысяч долларов. Электрический Bronco американцы показали ещё весной прошлого года, а вот Land Rover совсем свеженький, и в привязке к его анонсу Zero Labs сообщила, что разработала универсальную платформу для электрических конверсий старых внедорожников.



Электрический Ford Bronco от Zero Labs 1 / 3 Электрический Ford Bronco от Zero Labs 2 / 3 Электрический Ford Bronco от Zero Labs 3 / 3

Речь идёт о мощной раме со встроенной в неё 400-вольтовой литий-ионной батареей и независимой пневмоподвеской на двойных поперечных рычагах «по кругу». Ёмкость батареи — 85 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 322 и 378 км соответственно. Два электромотора (по одному на каждую ось) совокупно выдают максимальные 440 кВт (598 л.с.), но есть и «бюджетный» вариант с одним электромотором на задней оси мощностью 220 кВт (299 л.с.). Вентилируемые дисковые тормоза — от Brembo: спереди 350-миллиметровые диски с 6-поршневыми суппортами, сзади — 345-миллиметровые с 4-поршневыми суппортами.



Платформа Zero Labs 1 / 3 Платформа Zero Labs 2 / 3 Платформа Zero Labs 3 / 3

Собственная платформа означает, что в конверсиях Zero Labs от ходовой части модели-исходника не остаётся вообще ничего. Снаружи кузов сохраняет оригинальный облик, а вот салон практически полностью новый, причём, как видно по картинкам, у Land Rover Series III и Ford Bronco много общих деталей (например, центральная консоль). Зато фирма обещает «качество исполнения уровня Rolls-Royce».



За дополнительную плату Zero Labs готова снабдить свои рестомоды полностью новыми наружными панелями из углепластика. В таком случае от автомобиля-донора останется только остов, но пропорции кузова останутся неизменными и по документам это по-прежнему будет олдтаймер. За карбоновый Bronco калифорнийская фирма просит от 240 тысяч долларов.



То есть в целом внедорожники от Zero Labs выходят подешевле, чем у британцев из Lunaz Design, но и аутентичности в американских машинах меньше. Так что выбирайте, кому что больше нравится, если, конечно есть денежки и потребность в современном электромобиле с обликом классического внедорожника.

