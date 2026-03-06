Volvo наращивает производство EX60 и не планирует выпускать кросс-купе на его базе

Бренд Volvo, входящий в состав китайского холдинга Geely, представил свой новый среднеразмерный кроссовер, которому был присвоен индекс EX60, совсем недавно, в конце января 2026 года. В основе этого паркетника лежит модульная платформа SPA3, которая является преемницей «тележки» SPA2. В иерархии марки новая модель располагается между флагманом Volvo EX90 и компактным SUV под названием EX40.

На фото: Volvo EX60

Теперь в компании рассказали о том, что зафиксировали «высокий потребительский спрос» на новинку как на домашнем рынке, в Швеции (собрано более 3000 предзаказов примерно за месяц), так и в других ключевых для бренда странах, в том числе в Германии. Производитель добавил, что розничные предзаказы на Volvo EX60 «значительно превышают внутренние прогнозы». Ещё отмечается, что дилеры собирают заявки пока только на европейских рынках, в США предзаказы откроют позднее этой весной.

Коммерческий директор Volvo Cars Эрик Северинсон назвал высокий спрос на новинку «хорошей проблемой» и добавил, что сейчас компания пересматривает свои производственные планы на 2026 год, так как готовится к старту серийного выпуска EX60 на заводе в Торсланде (Швеция), намеченному на апрель 2026-го. В пресс-службе производителя добавили, что наращивание производства будет «устойчивым, разумным и направленным на обеспечение высокого качества продукции».

Как Kolesa.ru сообщал ранее, габаритная длина стандартного Volvo EX60 равна 4803 мм, ширина – 1899 мм, высота – 1635 мм, а расстояние между осями – 2970 мм, дорожный просвет – 182 мм. Ещё в семейство входит «приключенческая» версия с прибавкой Cross Country к названию: она имеет пневмоподвеску по умолчанию, дорожный просвет от 194 до 234 мм, длину, равную 4811 мм, высоту – 1651 мм (при стандартном положении подвески).

Стартовое исполнение Volvo EX60 P6 оснащается единственным электромотором, расположенным на задней оси. Его максимальная отдача составляет 374 л.с., а крутящий момент – 480 Нм. На разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 5,9 секунды. Этот вариант оснащается тяговой батареей ёмкостью 83 кВт*ч (из них потребителю доступны 80 кВт*ч). Дальнобойность без подзарядки у этого варианта равна 620 км (при расчёте по циклу WLTP).

На фото: салон Volvo EX60 1 / 3 На фото: салон Volvo EX60 2 / 3 На фото: салон Volvo EX60 3 / 3

Средняя версия P10 AWD имеет полный привод и двухмоторную установку, её суммарная мощность равна 510 л.с., а максимальный крутящий момент – 710 Нм. От 0 до 100 км/ч такой SUV разгоняется за 4,6 секунды. Этому варианту положен аккумулятор на 95 кВт*ч (полезная ёмкость – 91 кВт*ч), а запас хода на одной зарядке равен 660 км. Показатели версии Cross Country – 4,7 секунды до 100 км/ч и 640 км пробега без подзарядки.

Максимальная совокупная отдача двухмоторной системы топ-версии Volvo EX60 P12 AWD равна 680 л.с. и 790 Нм. Разгон с места до «сотни» этому варианту требуется 3,9 секунды. Полная ёмкость его батареи равна 117 кВт*ч (полезная – 112 кВт*ч). Дальнобойность без подзарядки равна 810 км. Максимальная скорость для всех версий едина и ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

Несмотря на высокий спрос на новую модель, в компании пока не планируют расширять линейку за счёт дополнительных производных. Как сообщает Auto Express со ссылкой на топ-менеджера Volvo, у марки на данный момент нет намерений по разработке и выпуску купеобразной версии на базе EX60 по аналогии с «младшим» EX40, у которого есть ближайший родственник – паркетник EC40 с покатой крышей. Вместо этого компания сделает ставку на стандартный кроссовер и вариант EX60 Cross Country.