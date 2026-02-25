Кроссовер Volvo EX30 обзавёлся новой стартовой версией с более скромной техникой

Принадлежащая китайскому холдингу Geely марка Volvo анонсировала компактный паркетник с электрической начинкой ещё осенью 2022-го: его силуэт появился на экране в ходе дебюта флагманского кроссовера EX90. Патентные изображения маленького SUV были опубликованы весной 2023-го. В июне того же года модель, получившая название Volvo EX30, была рассекречена полностью. Напомним, изначально производство паркетника наладили только в Китае, однако весной 2025-го выпуск машин стартовал и на заводе в Бельгии.

На фото: Volvo EX30

Теперь шведская марка рассказала об обновках, которые достались Volvo EX30. Главной из них стало появление новой стартовой версии. Такой компактный паркетник получил единственный 150-сильный электромотор, расположенный на задней оси, и «младшую» тяговую литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 51 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у такого варианта составляет 339 км (при расчёте по циклу WLTP).

Кроме того, новая модификация Volvo EX30 со 150-сильным электродвигателем доступна со «старшим» литий-никель-марганец-кобальтовым аккумулятором ёмкостью 69 кВт*ч. Его дальнобойность без подзарядки составляет 476 км.

Стоит напомнить, что Volvo EX30 доступен и в прежних версиях. Исполнению, занимающему теперь место среднего в гамме, положен единственный 272-сильный электромотор, расположенный на задней оси, и батарея на 51 кВт*ч (запас хода на одной зарядке – 344 км). Такой электромобиль доступен и с аккумулятором ёмкостью 69 кВт*ч (дальнобойность – 480 км).

В свою очередь топовый полноприводный вариант компактного кроссовера EX30, как и раньше, оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 428 л.с. Эта модификация предлагается только со «старшей» тяговой батареей ёмкостью 69 кВт*ч, запас хода на одной зарядке у неё равен 460 км.

На фото: салон Volvo EX30

Ещё в списке обновок для Volvo EX30 числится функция Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет использовать автомобиль в качестве источника питания и обеспечивать энергией другие устройства и бытовую технику: для этого понадобится адаптер, который предлагается за дополнительную плату. Также паркетник получил пару новых вариантов оформления салона – Black (интерьер в тёмных тонах) и Harvest (в светлых тонах).

Цены новых стартовых вариантов Volvo EX30 компания пока не обнародовала. Актуальный компактный кроссовер на домашнем рынке, в Швеции, сейчас можно купить за 429 000 – 559 000 шведских крон (эквивалентно примерно 3,63 – 4,73 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, в начале текущего месяца стало известно о финансовых итогах Volvo Cars в 2025-м. Как оказалось, высокие цены и завышенные ожидания от электромобилей довели компанию до отрицательной динамики: чистый убыток по итогам года составил 2,968 млрд шведских крон. Для сравнения, 2024 год компания закончила с чистой прибылью в размере 15,934 млрд шведских крон.