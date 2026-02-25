Новинки ×
  • Кроссовер Volvo EX30 обзавёлся новой стартовой версией с более скромной техникой

Кроссовер Volvo EX30 обзавёлся новой стартовой версией с более скромной техникой

25.02.2026 115 0 0
Кроссовер Volvo EX30 обзавёлся новой стартовой версией с более скромной техникой

Новой модификации достался 150-сильный электромотор, расположенный на задней оси. Ещё модель получила функцию V2L и пару новых вариантов оформления салона.

Принадлежащая китайскому холдингу Geely марка Volvo анонсировала компактный паркетник с электрической начинкой ещё осенью 2022-го: его силуэт появился на экране в ходе дебюта флагманского кроссовера EX90. Патентные изображения маленького SUV были опубликованы весной 2023-го. В июне того же года модель, получившая название Volvo EX30, была рассекречена полностью. Напомним, изначально производство паркетника наладили только в Китае, однако весной 2025-го выпуск машин стартовал и на заводе в Бельгии.

На фото: Volvo EX30

Теперь шведская марка рассказала об обновках, которые достались Volvo EX30. Главной из них стало появление новой стартовой версии. Такой компактный паркетник получил единственный 150-сильный электромотор, расположенный на задней оси, и «младшую» тяговую литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 51 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у такого варианта составляет 339 км (при расчёте по циклу WLTP).

Кроме того, новая модификация Volvo EX30 со 150-сильным электродвигателем доступна со «старшим» литий-никель-марганец-кобальтовым аккумулятором ёмкостью 69 кВт*ч. Его дальнобойность без подзарядки составляет 476 км.

Стоит напомнить, что Volvo EX30 доступен и в прежних версиях. Исполнению, занимающему теперь место среднего в гамме, положен единственный 272-сильный электромотор, расположенный на задней оси, и батарея на 51 кВт*ч (запас хода на одной зарядке – 344 км). Такой электромобиль доступен и с аккумулятором ёмкостью 69 кВт*ч (дальнобойность – 480 км).

В свою очередь топовый полноприводный вариант компактного кроссовера EX30, как и раньше, оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 428 л.с. Эта модификация предлагается только со «старшей» тяговой батареей ёмкостью 69 кВт*ч, запас хода на одной зарядке у неё равен 460 км.

На фото: салон Volvo EX30
На фото: салон Volvo EX30
1 / 3
На фото: салон Volvo EX30
На фото: салон Volvo EX30
2 / 3
На фото: салон Volvo EX30
На фото: салон Volvo EX30
3 / 3

Ещё в списке обновок для Volvo EX30 числится функция Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет использовать автомобиль в качестве источника питания и обеспечивать энергией другие устройства и бытовую технику: для этого понадобится адаптер, который предлагается за дополнительную плату. Также паркетник получил пару новых вариантов оформления салона – Black (интерьер в тёмных тонах) и Harvest (в светлых тонах).

Цены новых стартовых вариантов Volvo EX30 компания пока не обнародовала. Актуальный компактный кроссовер на домашнем рынке, в Швеции, сейчас можно купить за 429 000 – 559 000 шведских крон (эквивалентно примерно 3,63 – 4,73 млн рублей по текущему курсу).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Напомним, в начале текущего месяца стало известно о финансовых итогах Volvo Cars в 2025-м. Как оказалось, высокие цены и завышенные ожидания от электромобилей довели компанию до отрицательной динамики: чистый убыток по итогам года составил 2,968 млрд шведских крон. Для сравнения, 2024 год компания закончила с чистой прибылью в размере 15,934 млрд шведских крон.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Volvo Volvo EX30

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Яндекс вместо дизеля и третий ключик: обзор обновленных Haval H7 и H9 В автомобильном мире чтут законы, по которым проходит жизненный цикл практически любой модели. Она рождается, через какое-то время получает пакет изменений, затем – серьезный рестайлинг, и,... 1451 3 0 25.02.2026
Статьи / Колёсная база Почему зимой в бензобаке образуется вода и как от неё избавиться Зимой топливный бак автомобиля превращается в климатическую лабораторию. Снаружи мороз, внутри – тёплый воздух, конденсат и немного физики. Как результат, в баке появляется вода. Разбираемся... 1158 3 0 24.02.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Пять причин, почему автомобилю необходимы подкрылки Колёсные арки – одна из самых уязвимых зон кузова. Здесь сходятся сразу несколько факторов разрушения: влага, химические реагенты, абразивные частицы и механическое воздействие. И именно зде... 4274 0 0 24.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77041 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47081 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19817 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
15 Прощай, дилер: почему россияне массово уходят на вторичку
4 7 причин купить Exlantix ES
4 Jeep Grand Cherokee может получить двигатель V8 Hemi
Новые комментарии
Change privacy settings