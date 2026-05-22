Кроссовер Voyah Passion S, который потягается с Xiaomi YU7: официальные фото

Ожидается, что «молодежный» электрический паркетник Voyah будет доступен с задним или двухмоторным полным приводом. Премьеру должны провести в ближайшее время.

Сертификат нового электрокросса Voyah был обнаружен в последнем каталоге Минпрома КНР. Теперь сам премиум-бренд, принадлежащий концерну Dongfeng, распространил первые официальные изображения. С китайского название модели можно перевести как Chasing Light S. А такое имя – только без литеры S – на родине носит седан Voyah, который в других странах, включая Россию, известен как Passion. Стало быть, паркетник зовется Voyah Passion S. Хотя с четырехдверкой у него мало общего.

1 / 2 2 / 2

Кроссовер получил довольно эффектный облик со спортивными акцентами. При этом в профиль он напоминает популярный в Поднебесной Xiaomi YU7, который, видимо, и станет главным конкурентом Voyah Passion S.

Как бы то ни было, главные особенности дизайна экстерьера новинки – расположенные на крышке капота воздухозаборники с карбоновой отделкой, карбоновый же спойлер на багажной двери, «мускулистые» бока, полускрытые ручки дверей. Passion S также получил двухэтажную головную оптику: сверху находятся крупные секции ходовых огней, объединенные вдобавок светящейся полоской, под ними идут, наоборот, компактные блоки фар. Разумеется, паркетник имеет продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Комплекс водительских ассистентов – от компании Huawei, как и прочая электроника. Пятиместный интерьер кроссовера еще не показали.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

По предварительным данным, в основе Voyah Passion S лежит платформа с 800-вольтовой архитектурой. Длина паркетника равна 5050 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1656 мм, колесная база – 3000 мм. Китайцы также пишут, что кроссовер имеет пневмоподвеску.

Voyah Passion S сертифицирован в двух модификациях. Первая – это 408-сильный электромотор на задней оси. Второй достался двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 646 л.с. Некоторые местные профильные медиа утверждают, что с места до «сотни» топовый паркетник сможет разогнаться менее чем за 3 секунды.

Voyah Passion S на сертификационных снимках 1 / 2 Voyah Passion S на сертификационных снимках 2 / 2

Презентацию на родине ждут «в середине года», то есть в ближайшее время. Электрокроссу Voyah Passion S прочат стартовый ценник в размере примерно 250 000 юаней (около 2,6 млн рублей по актуальному курсу).