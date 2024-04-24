Lamborghini Urus SE: долгожданная plug-in гибридная версия мощностью 800 л.с.

Гибридный Urus SE имеет всего один электромотор, встроенный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, но благодаря ему спортивный кроссовер выбрасывает в атмосферу гораздо меньше зловредного CO 2 и может проехать до 60 км исключительно на электротяге.

Lamborghini Urus справил мировую премьеру в 2017 году, в 2022-м кроссовер пережил небольшое техническое обновление, и только теперь у него появилась plug-in гибридная версия. Многие поклонники Lamborghini ожидали, что гибридизация Уруса будет какой-нибудь особенной, а не шаблонной, но они ошиблись: гибридный Urus SE ничем принципиально не отличается от других моделей такого же типа на фольксвагеновской платформе MLB Evo, только характеристики у него получше, даже топовый 739-сильный Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid остался позади.

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4,0-литровый бензиновый битурбомотор под капотом Urus SE немного дефорсирован по сравнению с другими версиями кроссовера, на гибриде он выдаёт 620 л.с. и 800 Нм. Единственный асинхронный электромотор с постоянными магнитами интегрирован в 8-ступенчатый «автомат», его максимальная отдача — 192 л.с. и 483 Нм. В системе полного привода межосевой дифференциал Torsen уступил место многодисковой муфте с электронным управлением — она легче и позволила дополнительно уменьшить расход топлива и уровень вредных выбросов в атмосферу. На задней оси установлен новый активный межколёсный дифференциал с электронным управлением.



Тяговая батарея ёмкостью 25,9 кВт·ч расположена под полом багажника и обеспечивает кроссоверу до 60 км пробега на электротяге по циклу WLTP, но максимальная скорость в электрическом режиме ограничена на отметке 135 км/ч. В гибридном режиме Urus SE можно раскочегарить до 312 км/ч, первую «сотню» он набирает за 3,4 с. Для сравнения скажем, что чисто бензиновый 666-сильный Urus Performante разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с, максимальная скорость — 306 км/ч. Из-за гибридной надстройки кроссовер Lamborghini потяжелел примерно на 300 кг, снаряженная масса перевалила за 2,5 т.



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В стандартное оснащение Urus SE входят адаптивная регулируемая по высоте пневмоподвеска, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и мощные карбон-керамические тормоза: диаметр передних тормозных дисков — 440 мм, задних — 410 мм. Штатная размерность передних шин — 285/45 ZR 21, задних — 315/40 ZR 21. За доплату можно получить 22- либо 23-дюймовые колёса.



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К внешним особенностям гибридной версии относятся новый капот без линии разъёма между фарами, новая светодиодная начинка матричных фар, новый дизайн передних вентиляционных решёток, новая багажная дверь с изменённым дизайном спойлера, новый задний бампер с более эффективным диффузором и фальшивая пластиковая решётка, визуально объединяющая задние фонари. Кроме того, переработана внутренняя аэродинамика, чтобы увеличить прижимную силу и улучшить охлаждение тормозов.

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Салон Urus SE имеет новый декор с контрастной горизонтальной поперечиной, разделяющую переднюю панель на верхнюю и нижнюю части. Экран мультимедийной системы увеличен с 10,1 до 12,3 дюйма, под ним разместился новый блок физических клавиш. Графика приборного и мультимедийного экранов обновлена. Воздуховоды получили новые﻿ сетки с более крупными ячейками.



Не удивимся, если все вышеперечисленные внешние и внутренние косметические обновки скоро получат и чисто бензиновые версии Urus S и Urus Performante — тогда можно будет говорить о полноценном рестайлинге модели.

Цена Lamborghini Urus SE пока не объявлена, зарубежные СМИ сообщают, что она составит порядка 250 000 евро.



Добавим, что первая электрическая модель Lamborghini — кросс-купе Lanzador — выйдет на рынок только в 2028 году.

