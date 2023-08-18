Lamborghini Lanzador: электрическое кросс-купе, которое придётся ждать долго

Премьеру Lanzador приурочили к автомобильной неделе в Монтерее (США, штат Калифорния), куда традиционно стекаются представители целевой аудитории Lamborghini — очень состоятельные автолюбители со всего света. Пока Lanzador — не серийная модель, а прототип, хотя выглядит он вполне «товарным», в его дизайне нет ничего такого, что нельзя было бы реализовать прямо сейчас — ну разве что к кузову следует приделать традиционные зеркала заднего вида, с ними как-то удобнее.

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Опубликованные в этой заметке фотографии утекли в Сеть до официального пресс-релиза, поэтому пока у нас нет никаких технический подробностей — возможно, мы добавим их позже или выпустим отдельную заметку. По формату Lanzador близок к таким проектам как Drako Dragon, Laffite Atrax и Aehra SUV, это довольно крупное крос-купе с сильно смещённой вперёд кабиной, поскольку электродвигатели много места не занимают.



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Спереди у Lanzador будет дополнительный багажник с шестиугольным периметром (шестиугольник вообще сейчас — главная формообразующая фигура для Lamborghini), рассчитанный на три сумки фирменного пошива. Основной багажник, судя по фотографиям, довольно внушительный и его можно увеличить, сложив спинки двух индивидуальных задних кресел. Ровного пола не получается, но это у прототипа, на серийной машине отделка и форма багажника могут быть более практичными.



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Передняя панель салона сделана симметричной и разделена на две части высокой парящей центральной консолью, под которой пустота и где-то «на дне» — вещевая ниша и два USB-порта. Центрального мультимедийного экрана нет, переднему пассажиру предлагается пользоваться собственным экраном, имеющим такую же форму, как у щитка приборов. Боковые экранчики, на которые передаётся изображение с камер заднего вида, расположены над передней панелью у стоек кузова. За чуть сплюснутым многофункциональным рулём видны довольно крупные лепестки — они, скорее всего, отвечают за управление рекуперативной мощностью электродвигателей.



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Ещё осенью прошлого года гендиректор Lamborghini Стефан Винкельман в интервью британскому журналу Auto Express заявил, что серийный электромобиль появится только в 2028 году. Autocar добавляет, что следом за Lanzador в 2029 году появится полностью электрический кроссовер Urus, а традиционные суперкары Lamborghini в обозримой перспективе будут довольствоваться гибридными силовыми установками. Напомним, что в марте этого года дебютировал plug-in гибридный Revuelto, пришедший на смену модели Aventador.

