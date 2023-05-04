Неугомонный Лаффит: новая компания и три суперкара с дизайном от Джуджаро

Бруно Лаффит — это племянник Жака Лафитта, известного французского гонщика Формулы-1, выступавшего в 70-х и 80-х годах прошлого века за команды Ligier и Williams, на его счету шесть побед в Гран-При. Бруно в молодости тоже выступал в гонках на машинах с открытыми колёсами, а затем занялся автобизнесом. В середине прошлого десятилетия Бруно Лаффит приложил руку к созданию арабской компании Zarooq Motors, а в 2017 году вместе с супругой Летицией основал в США собственную компанию Laffite Supercars. Увы, оба проекта оказались не слишком успешными, и вот теперь третья попытка — итальянская компания Laffite Automobili со штаб-квартирой в Турине.

Главным инвестором нового проекта Лафитта стал предприниматель Паскаль Коэн, за инжиниринг отвечает L.M. Gianetti — хорошо известный в мире автоспорта итальянский производитель гоночных машин, а дизайн новых моделей Laffite отдан на откуп ателье GFG Style, которое в 2015 году основали отец и сын Джорджетто и Фабрицио Джуджаро после расставания с Italdesign. Анонсированные модели Laffite, даром что выглядят по-разному, имеют унифицированную технику, электронику и некоторые компоненты салона. Все модели — заднеприводные, у всех в основе кузова лежит углепластиковый монокок, а подвеска — типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу».



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Одна из трёх новых моделей Laffite — это развитие концепта Bandini Dora 2020 года от GFG Style, теперь он называется Laffite Barchetta. В серийной модели сохранены главные «фишки» концепта — парящие боковые арки и клиновидный профиль. Габаритная длина Barchetta — 5000 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1200 мм, колёсная база — 3000 мм.



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У Barchetta будут три версии — открытая с общим либо разделённым кокпитом и купе с углепластиковым колпаком, накрывающим разделённый надвое кокпит. Силовая установка одна на все версии: электромотор выдаёт максимальные 430 кВт (585 л.с.) и 990 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, максимальная скорость — 320 км/ч. Ёмкость батареи не указана, но обещан запас хода на одной зарядке в 390 км. Снаряженная масса — 1700 кг.

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Laffite LM1 — это, по сути, гоночный автомобиль, адаптированный для дорог общего пользования, его габаритная длина — 5200 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1050 мм, колёсная база — 3150 мм. Максимальная отдача силовой установки — 858 кВт (1167 л.с.) и 1600 Нм, снаряженная масса — 1650 кг, запас хода на одной зарядке — 410 км. Первую «сотню» Laffite LM1 набирает всего за 1,98 с, максимальная скорость — 350 км/ч.



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Сама интересная модель в анонсированном трио — это кросс-купе Atrax с посадочной формулой 2+1, которое идейно повторяет прежние проекты Лаффита — Zarooq SandRacer и Laffite X-Road. Габаритная длина Laffite Atrax — 5000 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1500 мм, колёсная база — 2950 мм. Максимальная отдача силовой установки — 858 кВт (1167 л.с.) и 2500 Нм, снаряженная масса — 2200 кг, запас хода на одной зарядке — 440 км. До 100 км/ч кросс-купе разгоняется за 3,8 с, максимальная скорость — 240 км/ч.



Laffite Atrax Stradale 1 / 3 Laffite Atrax Stradale 2 / 3 Laffite Atrax Stradale 3 / 3

Laffite Atrax будет предложен в двух версиях — оффроудной и дорожной (Stradale). Оффроудная имеет чуть более агрессивный внешний обвес, дополнительные фары, воздухозаборники на крыше и запаску с лопатой на корме.



Каждая новая модель Laffite будет выпущена тиражом от 24 до 26 экземпляров, диапазон цен — от 1,7 млн до 2,4 млн долларов.

