Итальянский лакшери-кроссовер Aehra SUV показал свой салон-кинотеатр для великанов

Электромобильный стартап Aehra продолжает раскрывать свою первую модель — большой спортивный кроссовер с однообъёмной компоновкой: опубликованы первые изображения интерьера и они, надо сказать, впечатляют.

Aehra — один из самых интересных стартапов, заявивших о себе в уходящем 2022 году. Компанию Aehra основали два итальянца: эксперт в области теоретической физики и прикладной математики Хазим Нада и инженер-предприниматель Сандро Андреотти. Главным дизайнером-конструктором в Aehra работает выходец из Lamborghini Филиппо Перини. Название Aehra происходит от латинского слова aera, которое означает воздух и точку отсчёта, то есть новую эру в интерпретации создателей стартапа.

В ноябре компания Aehra рассекретила свою первую модель — однообъёмный электрический кроссовер без конкретного имени (пока его называют просто Aehra SUV), в производство его планируется запустить в конце 2025 года вместе с соплатформенным седаном, который будет представлен в следующем году. Есть в планах и третья модель — спорткар с посадочной формулой 2+2, но срок его выхода на рынок пока не назван.



Aehra SUV при длине около 5,1 м и трёхметровой колёсной базе позиционируется как спортивный лакшери-кроссовер с просторным салоном, в котором с комфортом разместятся четыре игрока NBA, то бишь отборные баскетболисты очень высокого роста. Простор обеспечивают электромобильная архитектура с плоским полом и однообъёмная компоновка с сильно отнесёнными вперёд передними стойками кузова.



Кузов, как сегодня выяснилось, выполнен преимущественно из углепластика, спереди и сзади есть активные аэродинамические элементы. Двери — подъёмные, типа «крылья бабочки», со сложной кинематикой. Вместо обычных наружных зеркал используются камеры на «этажерках», закреплённых на передних стойках кузова. Передние колёса — 23-дюймовые, задние — 24-дюймовые. Заявленная снаряженная масса кроссовера — менее 2 т.

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Интерьер, как сообщает свежий пресс-релиз, проникнут идеями авиастроения. Лёгкие каркасы кресел выполнены из углепластика и алюминия, вместо обычного руля — сплюснутый штурвал, в верхнюю часть которого встроен узенький приборный экран. Главное украшение салона — это гигантский многофункциональный монитор во всю ширину салона, его крайние секции используются как зеркала заднего вида, а центральная часть в режиме парковки может выдвигаться вверх — высота экрана в таком случае примерно в 2,5 раза, чем при езде.



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Предполагается, что припаркованный Aehra SUV можно будет использовать в качестве кинотеатра или рабочего кабинета для проведения видеоконференций. Выдвижной экран отнесён вперёд к лобовому стеклу, чтобы обеспечить передним седокам комфортную для глаз дистанций обзора — ещё один плюс однообъёмной компоновки. Есть и третий экран — справа от руля, он заведует основными настройками электромобиля, в том числе системой микроклимата. В отделке салона щедро используются дорогая итальянская кожа и так называемый кованый карбон. Разумеется, в оснащение войдёт высококлассная аудиосистема.



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Новых сведений по технической части Aehra SUV нет. В ноябре, напомним, сообщалось, что пиковая мощность силовой установки кроссовера составит 550-600 кВт (748-816 л.с.), запас хода на одной зарядке — свыше 800 км, максимальная скорость ограничена на отметке 265 км/ч. Ориентировочная цена — от 160 000 до 180 000 долларов США.



Добавим, что в ноябре дебютировал схожий по концепции с Aehra SUV американский электрический кроссовер Drako Dragon, он гораздо мощнее (более 2000 л.с.) и дороже (от 290 000 долларов), но имеет куда менее претенциозный интерьер.

