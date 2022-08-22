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Lamborghini Urus Performante: 666-сильный мотор V8 и 3,3 секунды до «сотни»

22.08.2022 61 0 0

Итальянская компания представила новое исполнение своего единственного кроссовера. Модель получила модернизированную «начинку».

 

Производство первого и на данный момент единственного кроссовера Lamborghini стартовало в 2018 году. Модель остаётся самой востребованной в линейке итальянского бренда, при этом результаты продаж Urus в Европе продолжают расти. Так, согласно статистике Carsalesbase, в 2021 году клиенты купили 1280 SUV (на 17,8% больше, чем годом ранее). В текущем году прибавка пока составила почти 10%: за первую треть старосветские дилеры реализовали 532 экземпляра.

На фото: Lamborghini Urus Performante
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На фото: Lamborghini Urus Performante
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На фото: Lamborghini Urus Performante
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Теперь итальянская компания рассекретила новую версию своего кроссовера: представлен Lamborghini Urus Performante. Отметим, именно эта модификация «пряталась» за маскировочной плёнкой на недавних тизерах; а также на её счету новый рекорд среди кроссоверов, добравшихся до вершины на горной трассе Пайкс Пик. Недавно стало известно о том, что гонщик Симоне Фаджоли смог проехать 20 км извилистого пути за 10 минут и 32,064 секунды. Таким образом был побит предыдущий рекорд, установленный в 2018 году Bentley Bentayga (10 минут и 49,902 секунды).

У версии с прибавкой Performante многие элементы кузова созданы из лёгкого и прочного углепластика – передний бампер, капот, расширители колёсных арок, а также задний диффузор. Кроме того, опционально предлагается углепластиковая крыша. Такой Lamborghini Urus получил новый увеличенный спойлер, расположенный в верхней части багажной двери: из-за этого прижимная сила выросла на 38%. В совокупности действующая на автомобиль прижимная сила увеличилась на 8%.

Из-за изменённых деталей экстерьера длина варианта Performante оказалась на 25 мм больше (5137 мм), по сравнению со стандартным кроссовером. Снаряженная масса стала меньше на 47 кг (у нового Urus – 2150 кг). Автомобиль получил спортивную выхлопную систему, новые стальные пружины, дорожный просвет стал меньше на 20 мм. Колея стала больше на 16 мм, ещё у модификации кроссовера другие легкосплавные колёсные диски размером 22 и 23 дюйма (у «обычного» Urus – 20 дюймов). Их обули в специальные шины Pirelli P Zero Trofeo R (на этой резине был установлен новый рекорд).

На фото: салон Lamborghini Urus Performante
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На фото: салон Lamborghini Urus Performante
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Интерьер Lamborghini Urus Performante тоже имеет ряд отличий от «обычной» версии. Сидения оббиты алькантарой чёрного цвета с прострочкой в виде сетки из шестиугольников (в списке опций есть кожаная отделка). В салоне можно увидеть элементы декора из алюминия и спортивное рулевое колесо. Виртуальная «приборка» и информационно-развлекательная система получили новую графику.

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Новый вариант Urus оснащается тем же 4,0-литровым битурбомотором V8, но его форсировали с 650 до 666 л.с., а максимальный крутящий момент остался прежним – 850 Нм. Двигатель идёт в комплекте с прежней восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разработчики перекалибровали ездовые режимы Strada, Sport и Corsa, а Neve (для движения по снегу) заменили на Rally (для езды по грунтовым дорогам). Вариант Performante разгоняется с места до «сотни» за 3,3 секунды (у «просто» Urus – 3,6 секунды). На две «сотни» модели требуется 11,5 секунды (вместо 12,8 секунды). Максимальная скорость подросла незначительно: с 305 до 306 км/ч.

Цена Lamborghini Urus Performante на домашнем рынке, в Италии, уже известна: за кроссовер просят не менее 215 261 евро. Автомобили доберутся до дилеров в конце текущего года.

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