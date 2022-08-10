Обновлённый Lamborghini Urus показался на свежих фото и установил новый рекорд

Компания Lamborghini в начале текущего месяца анонсировала презентацию трёх новинок до конца текущего года. Одной из них будет так называемая внедорожная версия спорткара Huracan с прибавкой Sterrato: мы ранее уже публиковали фотографии и видеоролик этой «двухдверки» в камуфляже. Ожидается, что эта новинка многое позаимствует у одноимённого концепта, который был представлен летом 2019 года.



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Как Kolesa.ru отмечал ранее, оставшиеся две новинки, анонсированные итальянским производителем, окажутся новыми версиями кроссовера Lamborghini Urus. Напомним, сейчас разрабатывается обновлённый SUV, которому могут дать приставку Evo к названию. Ещё на этапе разработки находится ранее обещанный компанией подключаемый гибрид Urus PHEV. Ранее фотошпионы уже ловили прототипы обеих будущих новинок во время тестов.



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Недавно мы уже публиковали тизеры будущего посвежевшего Lamborghini Urus, теперь появились новые официальные кадры. Прототип новинки по-прежнему спрятан за маскировочной плёнкой, которая не позволяет разглядеть детали её экстерьера. Вероятно, у модели будет иная решётка радиатора, а также по-другому оформленные воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера. Кроме того, у модели будет иначе оформлен диффузор и вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части кормы.



Также автопроизводитель рассказал о том, что посвежевший Urus поставил новый рекорд по достижению вершины Пайкс-Пик: напомним, финишная черта находится на высоте 4302 метров, протяжённость подъёма составляет 20 км, при этом он включает в себя 156 поворотов. Будущая новинка Lamborghini преодолела этот подъём за 10 минут и 32,064 секунды, оказавшись быстрее, чем предыдущий рекордсмен – Bentley Bentayga (время этого SUV – 10 минут и 49,902 секунды).



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О технике обновлённого Lamborghini Urus официальной информации пока почти нет. В компании пока только подтвердили, что кроссовер, как и актуальная версия, оснащён 4,0-литровым битурбомотором V8, но его отдача, скорее всего, станет выше. Напомним, у актуальной версии мощность двигателя составляет 650 л.с., а максимальный крутящий момент равен 850 Нм. Предполагается, что в пару ему предложат прежний восьмиступенчатый «автомат».



Не исключено, что Urus PHEV позаимствует гибридную «начинку» от Porsche: речь идёт о системе, которой оснащается, в частности, Panamera Turbo S E-Hybrid, в её основе также лежит 4,0-литровый битурбомотор V8 с отдачей в 571 л.с., который работает в тандеме со 136-сильным электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями. Совокупная мощность системы составляет 700 л.с., предполагается, что для кроссовера Lamborghini её могут увеличить до 830 л.с.



Есть вероятность, что Lamborghini представит сразу две новые версии Urus в рамках мероприятия Monterey Car Week (США), которое пройдёт на следующей неделе. Напомним, SUV на сегодняшний день остаётся самой продаваемой моделью бренда: согласно статистике Carsalesbase, за первую треть 2022 года европейцы купили 532 кроссовера, что почти на 10% больше, чем за январь-апрель предыдущего года.

