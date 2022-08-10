Обновлённый Lamborghini Urus показался на свежих фото и установил новый рекорд

Компания Lamborghini в начале текущего месяца анонсировала презентацию трёх новинок до конца текущего года. Одной из них будет так называемая внедорожная версия спорткара Huracan с прибавкой Sterrato: мы ранее уже публиковали фотографии и видеоролик этой «двухдверки» в камуфляже. Ожидается, что эта новинка многое позаимствует у одноимённого концепта, который был представлен летом 2019 года.
Как Kolesa.ru отмечал ранее, оставшиеся две новинки, анонсированные итальянским производителем, окажутся новыми версиями кроссовера Lamborghini Urus. Напомним, сейчас разрабатывается обновлённый SUV, которому могут дать приставку Evo к названию. Ещё на этапе разработки находится ранее обещанный компанией подключаемый гибрид Urus PHEV. Ранее фотошпионы уже ловили прототипы обеих будущих новинок во время тестов.
Недавно мы уже публиковали тизеры будущего посвежевшего Lamborghini Urus, теперь появились новые официальные кадры. Прототип новинки по-прежнему спрятан за маскировочной плёнкой, которая не позволяет разглядеть детали её экстерьера. Вероятно, у модели будет иная решётка радиатора, а также по-другому оформленные воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера. Кроме того, у модели будет иначе оформлен диффузор и вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части кормы.
Также автопроизводитель рассказал о том, что посвежевший Urus поставил новый рекорд по достижению вершины Пайкс-Пик: напомним, финишная черта находится на высоте 4302 метров, протяжённость подъёма составляет 20 км, при этом он включает в себя 156 поворотов. Будущая новинка Lamborghini преодолела этот подъём за 10 минут и 32,064 секунды, оказавшись быстрее, чем предыдущий рекордсмен – Bentley Bentayga (время этого SUV – 10 минут и 49,902 секунды).
О технике обновлённого Lamborghini Urus официальной информации пока почти нет. В компании пока только подтвердили, что кроссовер, как и актуальная версия, оснащён 4,0-литровым битурбомотором V8, но его отдача, скорее всего, станет выше. Напомним, у актуальной версии мощность двигателя составляет 650 л.с., а максимальный крутящий момент равен 850 Нм. Предполагается, что в пару ему предложат прежний восьмиступенчатый «автомат».
Не исключено, что Urus PHEV позаимствует гибридную «начинку» от Porsche: речь идёт о системе, которой оснащается, в частности, Panamera Turbo S E-Hybrid, в её основе также лежит 4,0-литровый битурбомотор V8 с отдачей в 571 л.с., который работает в тандеме со 136-сильным электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями. Совокупная мощность системы составляет 700 л.с., предполагается, что для кроссовера Lamborghini её могут увеличить до 830 л.с.
Есть вероятность, что Lamborghini представит сразу две новые версии Urus в рамках мероприятия Monterey Car Week (США), которое пройдёт на следующей неделе. Напомним, SUV на сегодняшний день остаётся самой продаваемой моделью бренда: согласно статистике Carsalesbase, за первую треть 2022 года европейцы купили 532 кроссовера, что почти на 10% больше, чем за январь-апрель предыдущего года.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться