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  • Lamborghini готовит новый Urus: тизеры будущего спортивного кроссовера

Lamborghini готовит новый Urus: тизеры будущего спортивного кроссовера

09.08.2022 362 0 2

Новая версия SUV итальянской марки пока спрятана за маскировочной плёнкой, её презентация должна пройти до конца текущего года.

 

Компания Lamborghini выпускает свой первый и пока единственный кроссовер с 2018 года. Эта модель является самой популярной в линейке итальянского бренда. Результаты продаж Urus в Европе растут уже не первый год. По данным сайта Carsalesbase, в прошлом году клиенты купили 1280 экземпляров, что на 17,8% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. За первую треть текущего года старосветские дилеры реализовали 532 SUV, что почти на 10% больше, чем за первые четыре месяца 2021-го.

В начале текущего месяца Lamborghini анонсировала появление трёх новинок до конца текущего года. Одной из них станет внедорожная версия спорткара Huracan с прибавкой Sterrato: ранее Kolesa.ru уже публиковал фотографии и видео «двухдверки» в камуфляже. Вероятно, эта новинка многое позаимствует у одноимённого концепта, который был представлен летом 2019 года (речь идёт в том числе о деталях внешности).

Тизеры новой версии Lamborghini Urus

Ещё две новинки, анонсированные итальянским производителем, окажутся новыми версиями единственного кроссовера Lamborghini: сейчас в процессе разработки находятся посвежевший Urus Evo и подключаемый гибрид Urus PHEV. Какой именно автомобиль компания показала на тизерах, пока не ясно. Отметим, ранее зарубежные СМИ публиковали шпионские снимки обеих модификаций.

На фото: актуальный Lamborghini Urus

При этом подзаряжаемый гибрид фотошпионы определили по дополнительной дверце на заднем крыле со стороны водителя, за которой очевидно скрывается порт для зарядки Lamborghini Urus. Кроме того, его выдала зелёная наклейка на лобовом стекле, которая предупреждает об электрифицированной «начинке» и вероятности удара током.

По предварительной информации, Urus PHEV может позаимствовать гибридную «начинку» от Porsche: в её основе лежит 4,0-литровый битурбомотор V8 (ей, к примеру, оснащается Panamera Turbo S E-Hybrid). Отдача составляет 697 л.с. но для кроссовера Lamborghini показатель предположительно могут увеличить до 830 л.с.

На фото: салон актуального Lamborghini Urus

Ещё один вариант – Urus Evo – вероятно, получит иное оформление нижней части переработанного переднего бампера: его воздухозаборники окажутся крупнее, а также иначе будет оформлен более массивный спойлер на верхней части пятой двери. Предполагается, что обновлённый Urus получит прежний двигатель – битурбомотор V8 объёмом 4,0-литра, но его мощность могут форсировать (сейчас – 650 л.с.). Вероятно, он будет идти в паре с тем же восьмиступенчатым «автоматом».

Напомним, итальянский производитель готовит в том числе и преемника Lamborghini Aventador: в прошлом месяце прототип в камуфляже попался фотошпионам на дорогах в южной части Европы. Ожидается, что эта спортивная новинка появится в продаже на старосветском рынке в конце следующего года.

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