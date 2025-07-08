Lamborghini Urus нового поколения останется гибридом, разработка «электрички» отложена

По предварительным данным, кроссовер следующей генерации появится в 2029 году, а выход полностью «зелёного» варианта ожидается не раньше 2035-го.

Итальянская марка Lamborghini входит в состав концерна Volkswagen. На сегодняшний день наиболее востребованной моделью бренда является кроссовер Urus. Напомним, этот SUV дебютировал в 2017 году, а в 2022-м его ждало техническое обновление. Весной 2024 года семейство пополнилось за счёт plug-in гибридной версии, получившей название Urus SE. По данным Jato Dynamics, за первые пять месяцев 2025-го модель разошлась по Европе тиражом 1314 экземпляров, что на 46% больше, чем в январе-мае прошлого года.

На фото: актуальный кроссовер Lamborghini Urus SE

Ранее в Lamborghini думали о том, чтобы дать Urus следующего поколения только полностью электрическую «начинку», однако позже компания отказалась от этого плана. Как мы отмечали уже не раз, продажи «зелёных» машин оказались не такими высокими, как прогнозировали производители. В конце осени прошлого года директор по маркетингу и продажам марки Федерико Фоскини намекал на то, что новому Urus оставят plug-in гибридную установку.

Теперь эту информацию в ходе интервью британскому изданию Autocar подтвердил генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн. По его словам, Urus новой генерации (с гибридной системой) появится в продаже в 2029 году (ранее назывался более близкий срок – 2026-й). Также глава марки отметил, что полностью электрическая версия будущего кроссовера выйдет на рынок не раньше 2035 года.

По предварительным данным, будущему Lamborghini Urus могут оставить нынешнюю plug-in гибридную установку. Напомним, в основе системы актуального Urus SE находится 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, отдача которого составляет 620 л.с., а крутящий момент – 800 Нм. Он работает в тандеме с асинхронным электродвигателем с постоянными магнитами (192 л.с. и 483 Нм), который интегрирован в восьмиступенчатый автомат. Максимальная совокупная мощность установки равна 800 л.с., крутящий момент – 950 Нм.

Система Lamborghini Urus SE включает в себя ещё тяговую батарею, расположенную под полом багажника, её ёмкость равна 25,9 кВт*ч. Такой кроссовер при движении только на электротяге может проехать на одной зарядке до 60 км (при расчёте по циклу WLTP), при этом максимальная скорость в этом режиме ограничена – до 135 км/ч. В гибридном режиме «максималка» Urus SE составляет 312 км/ч, а с места до «сотни» такой SUV разгоняется за 3,4 секунды.

Ещё Стефан Винкельманн отметил, что срок выпуска первого электромобиля марки может в очередной раз сдвинуться. В прошлом году предполагалось, что «зелёная» модель появится в 2028-м, позже срок перенесли на 2029-й, а теперь, судя по всему, его могут отодвинуть ещё дальше. Соответствующее решение в компании могут принять в начале следующего года.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основу первого электромобиля Lamborghini ляжет концепт Lanzador. Премьера шоу-кара прошла в августе 2023 года, он выполнен в формате трёхдверного кросс-купе и рассчитан на размещение в салоне четырёх седоков. Технических подробностей по-прежнему нет.