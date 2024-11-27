У Lamborghini Urus нового поколения будет гибридная установка, первый EV марки появится вовремя

Ранее в Lamborghini заявляли о том, что намерены оставить в строю на европейском рынке автомобили с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года (когда в регионе будет введён запрет на ДВС) в случае, если будет такая легальная возможность. Самой востребованной моделью итальянского бренда является кроссовер Urus, который дебютировал в 2017 году. В 2022-м кроссовер пережил небольшое техническое обновление, а весной текущего года линейка была расширена за счёт plug-in гибридной версии Urus SE.

На фото: актуальный кроссовер Lamborghini Urus SE

Как сообщает Auto Express, сейчас компания занимается разработкой Lamborghini Urus второго поколения. По словам директора по маркетингу и продажам Федерико Фоскини, модель новой генерации будет спроектирована по образцу «популярного нынешнего поколения» SUV. Ожидается, что следующий Urus появится после 2026 года.

Сообщается, что следующий Lamborghini Urus по-прежнему будет использовать технологии, разработанные с VW (итальянская марка принадлежит немецкому концерну). Ожидается, что у кроссовера второго поколения будет plug-in гибридная силовая установка, причём, скорее всего, это будет та же система, которой оснащается актуальный Urus SE.

На фото: салон актуального кроссовера Lamborghini Urus SE

﻿Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе установки находится 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, его отдача составляет 620 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. Он работает в тандеме с асинхронным электродвигателем с постоянными магнитами, который интегрирован в восьмиступенчатый автомат (192 л.с. и 483 Нм). Максимальная совокупная мощность этой системы равна 800 л.с., крутящий момент – 950 Нм.

В состав установки нынешнего Lamborghini Urus SE входит также тяговая батарея ёмкостью 25,9 кВт*ч, которая расположена под полом багажника. При движении только на электротяге кроссовер может проехать на одной зарядке до 60 км (при расчёте по циклу WLTP), правда, максимальная скорость в этом режиме ограничена – не выше 135 км/ч. В гибридном режиме «максималка» равна 312 км/ч, а с места до «сотни» такой SUV разгоняется за 3,4 секунды.

На фото: концепт Lamborghini Lanzador

Несмотря на то, что спрос на «зелёные» модели не устраивает многих производителей (в результате чего им приходится тормозить соответствующие планы), в Lamborghini пока что намерены придерживаться своей стратегии. Как сообщает Autocar, первая полностью электрическая серийная модель итальянского бренда по плану должна появиться к 2030 году.

Напомним, в основу первого электромобиля марки ляжет концепт Lamborghini Lanzador. Премьера шоу-кара прошла в августе прошлого года, он выполнен в формате трёхдверного кросс-купе, рассчитан на размещение в салоне четырёх седоков вместе с багажом. Технических подробностей пока нет.