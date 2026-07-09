McLaren 788HS: финальная и самая мощная эволюция суперкаров 700-й серии

Компания McLaren представила лимитированный среднемоторный суперкар 788HS от подразделения спецпроектов MSO (McLaren Special Operations). Главное достоинство этой модели — лёгкость (сухая масса составляет всего 1265 кг) в сочетании с мощным 788-сильным двигателем V8.

В 2017 году компания McLaren представила модель 720S, родоначальника нового семейства среднемоторных суперкаров с двигателем V8. В 2020-м появился «длиннохвостый» McLaren 765LT, в 2023-м на смену McLaren 720S пришла более мощная и быстрая модель 750S, а сегодня представлен McLaren 788HS — последний в 700-й серии. Буквы HS в названии расшифровываются как High Sport. Что придёт на смену 700-й серии, пока неизвестно — скорее всего, это будет суперкар с гибридной силовой установкой, то есть более тяжёлый.

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McLaren 788HS — очень лёгкий по современным меркам суперкар с сухой массой в 1265 кг. Его кузов имеет самое изощрённое в 700-й серии углепластиковое аэродинамическое оперение, в которое входят уникальный S-образный воздуховод в центральной части передка, многоканальный передний сплиттер, развитый задний диффузор, вдохновлённый болидами Формулы-1, высокое активное заднее антикрыло и вентиляционная сетка моторного отсека под ним.

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На McLaren 788HS установлена самая мощная версия 4,0-литрового бензинового битурбомотора V8 M840T: здесь он выдаёт 788 л.с. при 7500 об/мин и 800 Нм при 5500 об/мин, максимальная частота вращения коленвала — 8500 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через роботизированную 7-ступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями. Для двигателя разработаны новые «чувствительные» опоры и новая титановая система выхлопа с драматичным звучанием для максимально эмоционального вовлечения водителя в процесс управления.

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Дорожный просвет McLaren 788HS уменьшен на 5 мм по сравнению с моделью 750S, а подвеска с адаптивными амортизаторами перенастроена ради более точной и стабильной управляемости. Мощные кабон-керамические тормоза позаимствованы у суперкара McLaren Senna. Лёгкие кованые колёса впервые на суперкарах 700-й серии крепятся к ступицам центральной гайкой.

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Салон у McLaren 788HS в целом стандартный, но с облегчённой центральной консолью, а отделку специалисты MSO подберут индивидуально под каждого клиента.

До 100 км/ч McLaren 788HS разгоняется за 2,8 с, до 200 км/ч — за 7,0 с, максимальная скорость — 330 км/ч.

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﻿Компания McLaren выпустит только 200 экземпляров суперкара 788HS, тираж будет разделён поровну между версиями с кузовом купе и кабриолет. Минимальная цена — 450 000 фунтов стерлингов, и она может быть существенно увеличена с учётом особых пожеланий покупателя.