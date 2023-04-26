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  • Суперкар McLaren 750S получил модернизированный двигатель и доработанное шасси

Суперкар McLaren 750S получил модернизированный двигатель и доработанное шасси

26.04.2023 85 0 0

Производство спортивной модели стартует в сентябре текущего года. На сегодняшний день квота по предзаказам на новинку уже практически выбрана.

История компании McLaren началась в 1963 году, её основателями стали американский предприниматель Тед Майер и новозеландский гонщик Формулы-1 Брюс Макларен. Стоит отметить, что разработкой так называемых «дорожных» (то есть не гоночных) автомобилей этот производитель занялся только в 1989-ом, роль первенца исполнил McLaren F1, который появился через три года. Сейчас штаб-квартира фирмы находится в Англии. Сегодня марка рассекретила среднемоторный суперкар McLaren 750S, который пришёл на смену варианту с индексом 720S.

На фото: McLaren 750S Coupe

McLaren 720S появился в продаже в 2017 году, а теперь эта версия пережила плановую модернизацию. Вместе с новым индексом – 750S – модель обрела ряд новых и переработанных компонентов, в списке последних числится и двигатель. Так, 4,0-литровый битурбомотор V8 обновили за счёт пересмотренной программы управления, использования более лёгких поршней, а также повышения давления наддува. Результатом стало увеличение отдачи на 30 л.с. (до 750 л.с., указанных в новом индексе модели), максимальный крутящий момент – на 30 Нм (до 800 Нм).

Битурбомотор по-прежнему агрегатируется с семиступенчатым преселективным «роботом», но разработчики в рамках модернизации пересмотрели ему передаточные числа. Новый суперкар, как и предшественник, предлагается только с задним приводом.

На фото: салон McLaren 750S Coupe

Одной из задач создателей McLaren 750S стало снижение массы автомобиля. С этой целью производитель решил использовать более тонкое лобовое стекло (позволило «сбросить» 1,6 кг), иные кованные колёсные диски (легче на 13,8 кг), другие пружины и амортизаторы (меньше на 2 кг), а также изменилась конструкция и отделка базовых кресел с углепластиковым каркасом (легче на 17,5 кг). Ещё 1,8 кг получилось «выиграть» за счёт иного экрана виртуальной приборки – у предшественника 720S он поворотный.

На фото: McLaren 750S Spider

В целом купе McLaren 750S оказалось на 30 кг легче варианта 720S: сухая масса новинки равна 1277 кг, а снаряженная составляет 1389 кг. По сравнению с купе, Spider тяжелее на 49 кг, их обеспечивает двухсекционная складная крыша из углепластика, которая складывается / поднимается за 11 секунд (при условии, что скорость не превышает 50 км/ч). В качестве опции предлагается панорамная крыша.

Ещё разработчики модернизировали шасси: суперкар оснастили подвеской PCC третьего поколения: гидравлическая система соединяет амортизаторы и влияет на крены. Кстати, сами амортизаторы теперь другие, пружины стали мягче спереди и жёстче сзади, изменился гидроаккумулятор, передняя колея теперь шире на 6 мм. За доплату McLaren 750S могут оснастить углерод-керамическими тормозными дисками.

На фото: салон McLaren 750S Spider

Результатом модернизации «начинки» и снижения массы суперкара стало сокращение времени на разгон с места до «сотни»: McLaren 750S для этого требуется 2,8 секунды (на 0,1 секунды меньше, чем 720S). До 200 км/ч модель добирается за 7,2 секунды (на 0,6 секунд быстрее), а до 300 км/ч – за 19,8 секунды (на 1,6 секунды быстрее). При этом максимальная скорость сократилась с 341 до 332 км/ч.

В списке визуальных отличий нового суперкара более массивные боковые воздухозаборники, увеличенное активное антикрыло, иные обтекатели спереди и сзади, а также пара патрубков выхлопной системы, расположенная по центру кормы.

Производство McLaren 750S стартует в сентябре текущего года. Стоит отметить, что на сегодняшний день квота по предзаказам на новинку уже практически полностью выбрана.

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