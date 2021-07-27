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  • McLaren 765LT Spider: самый быстрый кабриолет в истории британской марки

McLaren 765LT Spider: самый быстрый кабриолет в истории британской марки

27.07.2021 48 0 0

Новинка, которая будет выпущена ограниченным тиражом, способна набрать первую «сотню» за 2,8 с и разогнаться до максимальных 330 км/ч.

 

В феврале этого года британская компания McLaren Automotive объявила о переходе на новую гибридную платформу, первым носителем которой стало 680-сильное купе Artura, но, как оказалось, линейка дорожных моделей прошлого поколения ещё своё не отыграла – сегодня представлена флагманская модель со складным верхом 765LT Spider.

В основе новинки лежит углепластиковый монокок MonoCage II-S, разработанный специально для моделей со складным верхом, двери без оконных рамок легче, чем у родственного купе 765LT, но снаряженная масса спайдера за счёт необходимых усилений на 49 кг больше, чем у купе, и составляет 1278 кг.

Аэродинамическое оперение и активный задний спойлер переработаны с учётом езды без крыши. Сама крыша выполнена из углепластика, сложить-разложить её можно всего за 11 секунд на скорости до 50 км/ч – за это отвечают восемь электромоторов. Заднее стекло можно опускать и поднимать отдельно от крыши, чтобы использовать его как аэродинамический экран, устраняющий лишние завихрения в салоне. С опущенным стеклом сквозняк будет сильнее, зато можно получить максимальное наслаждение от рёва двигателя через титановую четырёхстволку в корме.

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Двигатель – это 4,0-литровая бензиновая «битурбовосьмёрка» с максимальной отдачей в 765 л.с. и 800 Нм, она состыкована с 7-ступенчатым «роботом» SSG, передающим всю мощность на задние колёса. В подвеске установлены адаптивные амортизаторы. Тормоза – карбон-керамические, диаметр передних дисков 390 мм, задних – 380 мм. Шины – Pirelli P-Zero Trofeo R размерностью 245/35 R 19 спереди и 305/30 R 20 сзади.

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Салон, щедро декорированный алькантарой и углепластиком, по умолчанию не имеет кондиционера и аудиосистемы, но их можно заказать в виде опций и смириться с неизбежным ростом массы автомобиля.

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Как и в случае с купе 765LT, которое давно распродано и присутствует на сайте компании лишь номинально, спайдер будет выпущен тиражом 765 экземпляров, и многие из них были заказаны постоянными клиентами ещё до официальной премьеры модели. Цена – от 310 500 фунтов стерлингов (31,7 млн рублей в переводе по текущему курсу), при этом она может быть существенно увеличена, если воспользоваться услугами кастомизации от подразделения McLaren Special Operation.

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