McLaren Artura: новая платформа, новый лёгкий V6 и 8-ступенчатая АКП без реверса

Модель Artura открывает новую эпоху в истории McLaren: отныне все новинки этой британской марки будут гибридными, а после 2025 года дебютирует первый полностью электрический суперкар.

В истории McLaren уже были два гибрида — P1 и Speedtail, но оба относятся к лимитированным ультрадорогим сериям и стали раритетами ещё до начала выпуска. Artura — первый регулярный гибрид британской марки, базовая цена которого составляет 185 500 фунтов стерлингов (Speedtail, для сравнения, стоил от 1,75 млн фунтов стерлингов).

Специально для Artura и его последователей, коих ожидается не менее десятка, была разработана новая платформа MCLA (McLaren Carbon Lightweight Architecture), адаптированная под гибридную силовую установку: к углепластиковому монококу с открытым контуром (то есть ванне) спереди и сзади крепятся алюминиевые подрамники, к которым в свою очередь крепятся подвески и силовой агрегат. В случае незначительных повреждений подрамники можно открутить от монокока и заменить на новые. Наружные панели выполнены из углепластика и алюминия.



Подвеска с адаптивными амортизаторами (предусмотрены три режима их работы — Comfort, Sport и Track) тоже полностью новая: спереди — на двойных поперечных рычагах, сзади — компактная, пятирычажная, сделанная с прицелом на плотную компоновку в районе моторного отсека. Усилитель рулевого руля — электрогидравлический, который, по мнению разработчиков, обеспечивает лучшую обратную связь, чем полностью электрические усилители. Тормоза — карбон-керамические, диаметр передних дисков — 390 мм (6-поршневые суппорты), диаметр задних дисков — 380 мм (4-поршневые суппорты). Шины — несколько вариантов Pirelli, специально разработанных для этой модели, размерностью 235/35 ZR 19 спереди и 295/35 R 20 сзади.



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Архитектура салона несильно отличается от таковой у суперкаров McLaren прошлого поколения, но инженеры серьёзно поработали над шумоизоляцией, так как Artura значительную часть времени будет ездить с выключенным ДВС. Установлены новые облегчённые сиденья Clubsport — ковшеобразные, но при этом с достаточно большим диапазоном регулировок, а в виде опции предлагаются более тяжёлые и комфортные кресла, больше подходящие для каждодневной езды.



Мультимедийная система с 8-дюймовым вертикально ориентированным сенсорным экраном — полностью новая, с меньшим количеством скрытых в недрах проводов и возможностью обновления ПО «по воздуху». Разумеется, есть поддержка смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. В списке электронных ассистентов водителя есть адаптивный круиз-круиз контроль, способный работать в пробках, и система распознавания дорожных знаков, автоматически ограничивающая скорость движения. Ёмкость багажника — 160 л.



Теперь к силовой установке. Она построена вокруг разработанного с нуля алюминиевого бензинового V6 (заводской индекс М630) с рабочим объёмом 2993 «кубика», развалом блока в 120 градусов, сухим картером, непосредственным впрыском топлива (350 бар) и двумя турбокомпрессорами в развале блока. Заявленная масса — всего 160 кг. Для сравнения скажем, что новый 3,0-литровый двигатель Aston Martin TM01 весит около 200 кг, Maserati Nettuno V6 с тем же рабочим объёмом — 220 кг. Максимальная мощность двигателя М630 составляет 585 л.с. при 7500 об/мин, максимальный крутящий момент — 585 Нм в диапазоне от 2250 до 7000 об/мин, предельные обороты двигателя — 8500 об/мин.



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Коробка передач — полностью новый 8-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями, в который интегрирован электромотор (95 л.с., 225 Нм) и дифференциал с электронным управлением. Задней передачи нет, её роль выполняет электромотор. Ведущие колёса — задние. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 680 л.с. и 720 Нм.



Литий-ионная батарея ёмкостью 7,4 кВт·ч расположена позади кресел, полной зарядки хватает на 30 км пробега без участия ДВС, при этом максимальная скорость не может превышать 130 км/ч. В гибридном режиме McLaren Artura способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с, до 200 км/ч — за 8,3 с, до 300 км/ч — за 21,5 с, максимальная скорость — 330 км/ч.



Сухая масса McLaren Artura составляет 1395 кг (снаряженная — 1498 кг) — неплохо на фоне гибридного Ferrari SF90 Stradale с сухой массой в 1570 кг, но у «итальянца» при схожей компоновке более изощрённая силовая установка с тремя электромоторами, два из которых вращают передние колёса, а совокупная мощность составляет 1000 л.с.

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Заказы на McLaren Artura уже принимаются, но первые машины будут отгружены клиентам лишь в третьем квартале этого года. Вслед за купе наверняка появится открытая версия Artura и новые, более мощные модификации.

