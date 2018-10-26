Наследник легендарного McLaren F1: кресло пилота по центру, гибкий кузов и золото

Наследник легендарного McLaren F1: кресло пилота по центру, гибкий кузов и золото

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Британский производитель спорткаров McLaren представил свою новую флагманскую под названием Speedtail. Автомобиль, снабжённый 1050-сильной гибридной силовой установкой, может разогнаться до 403 км/ч.

В 90-х годах прошлого века McLaren F1 считался самым лучшим, самым желанным и самым быстрым автомобилем в мире. Даже сегодня характеристики этого суперкара, разработанного легендарным британским гоночным инженером Гордоном Мюрреем и оснащенного атмосферным 627-сильным двигателем BMW V12, впечатляют: максимальная скорость – 371 км/ч, разгон до 100 км/ч – за 3,9 с. После F1 только Bugatti Veyron, выпущенный в середине 2000-х, смог достичь неформального статуса лучшего из лучших, а затем в сегменте мелкосерийных эксклюзивных спорткаров появилось слишком много игроков, и явного лидера среди них уже не было. Гибридный McLaren P1 пятилетней давности был хорош, но несколько потерялся на фоне таких сильных конкурентов, как Ferrari LaFerrari, Koenigsegg Agera, Pagani Huayra и Porsche 918 Spyder.

McLaren Speedtail-05 P

McLaren Speedtail выходит в ещё более непростое время, когда в нише ультрабыстрых и ультрадорогих спорткаров не протолкнуться: в ней теперь и Aston Martin Valkyrie, и Bugatti Divo, и Hennessey Venom F5, и Mercedes-AMG Project One, и Toyota GR Super Sport, и продукты китайских стартапов, вроде Nio EP9, и совсем уж экзотические Alieno Arcanum, Aria FXE, Aspark Owl, Corbellati Missile, Rimac C_Two, SSC Tuatara. Чтобы выделиться на этом пёстром фоне, нужно, кажется, превзойти законы физики, но это пока никому не удалось. Вот и Speedtail вполне земной, хотя и очень быстрый автомобиль, не лишенный, впрочем, своих оригинальных черт и технических особенностей.

McLaren Speedtail-06 P

С культовым предком F1 новенький Speedtail роднит посадочная формула 1+2 с водительским креслом по центру салона и ориентация на дороги общего пользования, то есть это не аскетичый зубодробительный трек-тул, а Гран Туризмо – автомобиль для комфортных дальних поездок на большой скорости. Как и F1, Speedtail имеет отсеки для багажа с подходящими для них сумками ручной работы. Появление трековой версии в будущем, впрочем, не исключено, ведь у того же F1 их было несколько, но текущий вариант Спидтейла – это самый комфортабельный и щедро оснащенный McLaren из всех когда-либо ранее выпущенных.

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Водителя окружают целых пять дисплеев, два крайних их которых выполняют функцию зеркал заднего вида, то есть выводят картинку с выдвижных наружных камер, расположенных за передними колёсными арками. Управление трансмиссией вынесли на потолок: соответствующие кнопки гнездятся в «люстре» из высокохудожественного карбона (это когда деталь не несущая, и волокна можно расположить под любым углом, чтобы на выходе получить уникальный рисунок плетения – такими деталями уже несколько лет радует своих клиентов фирма Lamborghini). Противосолнечных козырьков нет – их роль выполняют электрохромные секции стеклянного колпака, накрывающего салон.

У модели F1, помнится, тыльная сторона капота была покрыта позолотой – так вот тема драгметаллов раскрыта и в Спидтейле: еще до премьеры фирма McLaren сообщила, что предложит для него эмблемы из белового золота со вставками из углепластика. Делать эти значки будет британская контора Vaughtons, специализирующая на автомобильных эмблемах и шильдиках ручной работы, а так же изготавливающая олимпийские медали и кубки.

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Кузов почти целиком изготовлен из углепластика, к которому подмешана титановая крошка, увеличивающая прочность композита и позволяющая сделать детали легче и тоньше (сухая масса автомобиля – 1430 кг); сам карбон при этом приобретает характерный металлический блеск. Разумеется, как и все современные гиперкары, McLaren Speedtail снабжен активными аэродинамическими элементами, но у него они бесшовные, просто отгибающиеся под действием приводов от основного тела кузова. Передние колесные диски прикрыты статическим аэродинамическим щитками (не вращаются вместе с колёсами), они позволяют успокоить турбулентные потоки, огибающие боковины длинного (5137 мм) кузова. Очевидно, что у Спидтейла великолепная аэродинамика, но значение коэффицента сх производитель, к сожалению, пока не привёл, как и много других технических данных. Известно, однако, что в специальном высокоскоростном режиме Velocity автомобиль прижимается к дороге на дополнительные 35 мм, при этом камеры заднего вида убираются в кузов, а активные аэродинамические панели выстраиваются так, чтобы автомобиль смог разогнаться до максимальной скорости – 403 км/ч. Круто? Уже, нет: осенью прошлого года фирма Koenigsegg на клиентском купе Agera RS с 1360-сильным двигателем установила новый мировой рекорд скорости для серийных машин – 446,97 км/ч.

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О силовом агрегате и подвеске (кроме того, что она активная и выполнена и алюминия) почти ничего пока неизвестно: заявлено лишь, что бензино-электрическая силовая установка выдает максимальную совокупную мощность в 1050 л.с. и позволяет Спидтейлу набрать 300 км/ч за 12,8 с.

Зато уже объявлена цена: от 1,75 млн фунтов стерлингов без налогов (это без малого 150 млн рублей), причем эта цена может значительно вырасти, так как для Спидтейла будет предлагаться беспрецедентно высокий для компании McLaren уровень кастомизации. Всего фирма планирует изготовить 106 экземпляров Спидтейла, и все они, конечно, уже распроданы, так что очередь можно не занимать. Первые готовые машины будут отгружены клиентам к началу 2020 года.

Теги: Новинки , британские гиперкары , британские суперкары , гиперкар , суперкар , суперкары , McLaren
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