McLaren McL 6GT: посвящённый Брюсу Макларену аналоговый суперкар с мощным V8 и МКП

В рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) компания McLaren показала новый суперкар McL 6GT, представляющий собой сплав традиций и современных технологий. McL 6GT — первая со времён легендарного McLaren F1 дорожная модель британской компании, оснащённая механической коробкой передач.

Мода на «механику» в сегменте дорогих спорткаров продолжает набирать обороты — состоятельные автолюбители нынче готовы платить огромные деньги за традиционные автомобильные ценности. Вот и компания McLaren состряпала образцовый носитель таких ценностей.

Реплика McLaren M6GT, изготовленная подразделением McLaren Special Operations по архивным чертежам и представленная в июле этого года на Фестивале скорости в Гудвуде. 1 / 3 Реплика McLaren M6GT, изготовленная подразделением McLaren Special Operations по архивным чертежам и представленная в июле этого года на Фестивале скорости в Гудвуде. 2 / 3 Реплика McLaren M6GT, изготовленная подразделением McLaren Special Operations по архивным чертежам и представленная в июле этого года на Фестивале скорости в Гудвуде. 3 / 3

McLaren McL 6GT посвящён одновременно Брюсу Макларену и первому дорожному автомобилю McLaren — M6GT, разработанному в конце 1960-х на базе гоночного спортпрототипа M6A, выступавшего в серии Can-Am. Внешнее сходство между современным McLaren McL 6GT и его историческим предком McLaren M6GT весьма условно, разработчики больше старались передать дух 1960-х, чем форму.

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Главная задача проекта McLaren McL 6GT — дать владельцу максимальное вовлечение и удовольствие от процесса управления автомобилем, поэтому коробка передач будет 6-ступенчатой механической. Эта коробка пристыкована к бензиновому двигателю V8 и передаёт всю мощность на задние колёса. Рычаг переключения передач имеет открытую кулису, позволяющую любоваться прецизионным механизмом. В салоне обещаны только физические элементы управления — никаких сенсорных кнопок.

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На данный момент McLaren McL 6GT пребывает в статусе концепта/прототипа, поэтому его технические характеристики не раскрыты. Серийная версия ожидается в 2028 году. Коллеги из британского журнала Autocar полагают, что технической основой для McL 6GT послужит актуальный McLaren 750S и его 4,0-литровый битурбомотор V8 мощностью 750 л.с.

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От McLaren McL 6GT не следует ждать запредельной производительности, это не флагманский суперкар, а первый представитель новой линейки эксклюзивных суперкаров McLaren. Предполагается, что суперкары из этой линейки будут иметь высокую коллекционную ценность, внимание к деталям будет особенно тщательным. McLaren McL 6GT украшен автографом Брюса Макларена на заднем стекле и несколькими логотипами Speedy Kiwi на кузове и в салоне. Птичка киви — это своеобразный талисман Брюса Макларена, напоминавший ему о его родине — Новой Зеландии.

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Цена McLaren McL 6GT пока не объявлена, но ясно, что будет очень дорого и на всех желающих точно не хватит.