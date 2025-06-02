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  • McLaren 750S Le Mans: спецверсия в честь 30-летия победы McLaren F1 GTR в Ле-Мане

McLaren 750S Le Mans: спецверсия в честь 30-летия победы McLaren F1 GTR в Ле-Мане

02.06.2025 76 0 0

Среднемоторный суперкар McLaren 750S в спецверсии Le Mans получил доработанное аэродинамическое оперение, увеличивающее прижимную нагрузку, и ряд косметических особенностей, напоминающих о гоночном McLaren F1 GTR образца 1995 года.

В 1995 году компания McLaren завоевала первую и пока единственную победу в абсолютном зачёте легендарного суточного Марафона в Ле-Мане — гоночный McLaren F1 GTR класса LMGT1 под номером 59 привели к триумфу француз Янник Дальмас, японец Масанори Секия и финн Юрки Ярвилехто. Ещё три McLaren F1 GTR закончили гонку 1995 года на третьем, четвёртом и пятом местах.

McLaren F1 GTR, выигравший Ле-Ман 1995 года
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McLaren F1 GTR, выигравший Ле-Ман 1995 года
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В 2027 году McLaren обещает вернуться в высший эшелон Ле-Мана, то есть в нынешний главный класс Hypercar, ну а пока отмечает победу 30-летней давности спецверсией Le Mans суперкара McLaren 750S.

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Главной особенностью спецверсии Le Mans является аэродинамический пакет MSO High Downforce Kit, увеличивающий прижимную силу на 10%, в него входят дополнительный, верхний воздухозаборник двигателя, новый передний бампер с увеличенным сплиттером, более эффективное постоянно поднятое активное заднее антикрыло и новая аэродинамическая панель под ним.

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Также в оснащение версии Le Mans входят чёрные 5-спицевые колёса LM классического дизайна, как у победного McLaren F1 GTR, золотистые тормозные суппорты с красными логотипами McLaren и выхлопная система с титановыми патрубками. Вариантов окраски кузова два — серый Le Mans Grey либо оранжевый McLaren Orange. В виде опции предлагается расширенная внешняя отделка из видимого карбона и мемориальная табличка в переднем багажнике с указанием ключевых спортивных достижений McLaren — в том же 1995 году команда McLaren помимо Ле-Мана выиграла гонку 500 миль Индианаполиса и Гран-при Монако, завоевав таким образом так называемую «тройную корону».

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Салон McLaren 750S Le Mans может обшит кожей и алькантарой в двух цветовых гаммах на выбор и украшен памятными надписями Le Mans 30 Years.

Изменения в технической начинке для версии Le Mans не заявлены. Стандартный McLaren 750S, дебютировавший в 2023 году, напомним, оснащается 4,0-литровым бензиновым битурбомотором (700 л.с., 800 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» SSG с двумя сцеплениями, который передаёт всю мощность на задние колёса. Первую сотню McLaren 750S набирает за 2,8 с, максимальная скорость — 332 км/ч.

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McLaren 750S Le Mans будет выпущен тиражом 50 экземпляров, цена пока не объявлена. Стандартный McLaren 750S стоит в Великобритании от 252 650 фунтов стерлингов.

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