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Кроссовер Honda CR-V обрёл «внедорожную» версию TrailSport, есть и другие обновки

30.04.2025 149 0 1

Компания Honda представила паркетник CR-V нового модельного года. Главное – кроссовер получил «внедорожное» исполнение TrailSport, хотя доработок не так уж и много. В других комплектациях улучшили оснащение.

В актуальном, шестом по счету поколении кроссовер Honda CR-V пребывает с 2022 года. Крупнейшим рынком для модели остаются США, причем там она пользуется бешеным спросом, возглавляя личный рейтинг продаж марки. Так, в 2024-м паркетник CR-V разошелся в Штатах рекордным тиражом 402 791 экземпляр (+11%), результат января-марта 2025-го – 103 325 штук (+9%). В начале текущего года американское подразделение Хонды анонсировало модернизацию кроссовера, а также появление у него «хардкорного» варианта TrailSport. И вот доработанный Honda CR-V представлен официально. Правда, это не рестайлинг, как мы предположили ранее, а лишь следующий, 2026-й по американским стандартам модельный год. И главной обновкой как раз стала обещанная «внедорожная» версия TrailSport. С нее и начнем.

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Превращение в «брутала» выполнено по сокращенной программе – новый Honda Passport TrailSport имеет куда больше отличий от стандартной модели. Как бы то ни было, внешние особенности Honda CR-V TrailSport (этот вариант и запечатлен на всех фото) – выполненные в черном цвете корпуса наружных зеркал, ручки дверей и окантовка стекол (у стандартной модели окантовка хромированная). На радиаторной решетке и багажной двери красуются значки с названием «хардкорной» серии. Кроме того, CR-V TrailSport получил 18-дюймовые диски эксклюзивного дизайна и вседорожную резину Continental CrossContact ATR. А кузов такого кроссовера может быть окрашен в цвет Ash Green Metallic, который дебютировал как раз на свежем Passport TrailSport.

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В салоне новой версии CR-V – фирменная для линейки TrailSport оранжевая прострочка. В списке стандартного оборудования еще значатся подогрев руля и передних сидений, люк в крыше, электропривод багажной двери.

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Honda CR-V TrailSport предложат только с гибридной установкой, причем это первый гибрид во «внедорожном» семействе (версию TrailSport еще имеют флагманский кроссовер Pilot и пикап Ridgeline). Но система такая же, как у обычной модели. Она базируется на работающем по экономичному циклу Аткинсона моторе 2.0, суммарная отдача – 207 л.с. Кроссовер CR-V TrailSport по умолчанию полноприводный (в других комплектациях гибрид бывает и переднеприводным). Стандартный паркетник в США, напомним, также представлен с бензиновой турбочетверкой 1.5 (193 л.с.) и вариатором, привод передний или полный. Кстати, всем полноприводным версиям улучшили управление тягой на низких скоростях.

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Что еще нового принес 2026 модельный год CR-V? Все исполнения отныне имеют 9-дюймовый планшет мультимедиа (прежде начальным комплектациям был положен 7-дюймовый экран) и беспроводную зарядку для смартфона (раньше была только у дорогих вариантов). Богатые версии (включая TrailSport) также получили полноценную виртуальную приборку на 10,2 дюйма. Наконец, мультимедиа топового Honda CR-V Sport Touring теперь поддерживает сервисы Google, плюс у такого кроссовера появился дополнительный ездовой режим Individual.

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В продажу Honda CR-V нового модельного года поступит до конца весны. Цены еще не объявлены. Дореформенный кроссовер без учета налогов и доставки стоит от 30 100 долларов (примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу). Для Северной Америки Honda CR-V производят на двух заводах в США и на предприятии в Канаде.

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