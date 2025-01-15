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  • Рестайлинг принесёт Honda CR-V внедорожную версию TrailSport, обновки готовят и для HR-V

Рестайлинг принесёт Honda CR-V внедорожную версию TrailSport, обновки готовят и для HR-V

15.01.2025 131 0 0

Американское подразделение Хонды рассказало о своих главных премьерах на этот год. Уже в следующем месяце стартуют продажи кроссовера Pilot нового поколения. А позже дебютируют рестайлинговые версии куда более популярных паркетников.

Штаты остаются крупнейшим рынком для японской марки Honda: по итогам прошлого года там было продано 1 291 490 автомобилей, что на 11% больше, чем в 2023-м. В общем, нет ничего удивительного в том, что именно американское подразделение Хонды первым раскрыло планы относительно премьер, намеченных на год нынешний.

Новый Honda Passport TrailSport
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Новый Honda Passport TrailSport
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Новый Honda Passport TrailSport
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Так, уже в феврале американцам предложат кроссовер Honda Passport нового поколения, который дебютировал еще осенью. Правда, пока марка показала лишь внедорожный вариант TrailSport. Как бы то ни было, Passport стал больше и превратился в настоящего брутала. И это должно способствовать росту популярности модели, ведь предшественник в США спросом не пользуется. В прошлом году старый Honda Passport разошелся тиражом 32 527 экземпляров (-25%) – это самый низкий результат среди всех моделей марки на американском рынке.

Актуальный кроссовер Honda CR-V для США
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Актуальный кроссовер Honda CR-V для США
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Актуальный кроссовер Honda CR-V для США
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Позже представят рестайлинговые версии кроссоверов Honda CR-V и HR-V. Напомним, последний паркетник в других странах известен как ZR-V. Увы, изображений обновленных машин производитель еще не опубликовал – нет даже тизеров. Не исключено, что масштабных перемен во внешности CR-V не произойдет, так как кросс актуального поколения (он в строю с 2022-го) оказался весьма удачным. В Штатах кроссовер с огромным отрывом от прочих моделей возглавляет личный рейтинг продаж бренда, результат за 2024 год – рекордные 402 791 экземпляр (+11%). При этом в Honda заявили, что у CR-V тоже появится «хардкорный» вариант TrailSport: очевидно, такое исполнение будет иметь более внушительный обвес. Ну а про Honda HR-V сказано, что у него будут «усовершенствования в дизайне и технологиях». В США этот паркетник тоже в «плюсе» — реализовано 151 468 шт. (+24%).

Актуальный американский Honda HR-V
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Актуальный американский Honda HR-V
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Актуальный американский Honda HR-V
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А в конце года на американский рынок выйдет возрожденное купе Honda Prelude. На данный момент двухдверка показана лишь в виде предсерийного прототипа, но уже известно, что модель будет доступна с гибридной установкой.

Honda Prelude Concept

Между тем принадлежащий Хонде премиальный бренд Acura тоже готовит новинки. Ближайшей премьерой станет паркетник Acura ADX на базе американского Honda HR-V, он стартует весной. В конце года компанию ему составит электрический купеобразный кроссовер Acura RSX.

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