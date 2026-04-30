Новый Nissan Xterra: первые изображения

30.04.2026 151 0 0
Ранее в этом месяце Nissan опубликовал первые тизеры нового рамного внедорожника, которые позволяют рассмотреть некоторые детали его внешности.

Модель Xterra была впервые представлена в 1999 году в Северной Америке, а названа она в честь одноимённых соревнований XTERRA по триатлону, проводимых под эгидой компании Nissan в те годы. В 2004 году дебютировало второе поколение внедорожника, продержалось на конвейере оно до 2015 году. Прямого наследника Xterra не получила, однако недавно стало известно о возрождении модели.

Nissan Xterra первого поколения
Пока у нас в распоряжении лишь пара тизеров, на одном из которых виден значительный фрагмент передней части: в верхней части будет узкая горизонтальная полоска с тремя светодиодными сегментами, под ней — выштампованное в бампере название бренда. Ещё ниже располагается решётка радиатора с тремя четырёхугольниками, которые можно считать отсылкой ко второму поколению Xterra. Блоки основного света встроены в бампер и имеют дополнительные габаритные огни в нижней части в виде пунктира. Второй тизер демонстрирует лишь общий силуэт внедорожника: у него достаточно высокий кузов с высоким уровнем крыши, практически горизонтальный капот, относительно короткий задний свес и установленное на двери багажника запасное колесо.

Рендер нового Nissan Xterra

Первые два поколения Xterra имеют рамную конструкцию, не станет исключением и грядущий внедорожник третьей генерации. В его основу ляжет новая рамная платформа, а основным мотором, как ожидается, станет бензиновый V6 объёмом 3,8 литра в паре с классической автоматической коробкой передач. В дальнейшем гамму могут пополнить гибридные силовые установки.

Рендер нового Nissan Xterra

Производство нового внедорожника будет налажено на американском заводе в городе Кантон (штат Миссисипи). Стартовая цена возрождённого Xterra может составить менее 40 тысяч долларов, что немного меньше, чем просят за Ford Bronco (от 40 495 долларов) и за Toyota 4Runner (от 41 870 долларов).

Рендер нового Nissan Xterra

Между тем, на прошлой неделе Nissan представил предвестника ещё одной возрождённой модели — внедорожника Terrano

