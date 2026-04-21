Nissan готовит рамный внедорожник Xterra: новые подробности

Nissan Xterra появилcя в линейке марки в конце 1990-х, это название досталось небольшому внедорожнику, который был представлен в двух поколениях и выпускался до 2015 года. Напомним, в основе модели первого поколения лежала рамная платформа от пикапа Navara поколения D22, а Xterra второй генерации базировалась на рамной «тележке» F-Alpha. Теперь компания разрабатывает внедорожник третьего поколения.

Тизер Nissan Xterra третьего поколения

В японской компании официально подтвердили слухи о возвращении модели в августе 2025 года в ходе дилерской конференции, которая прошла в Лас-Вегасе. А на прошлой неделе марка опубликовала первые официальные тизеры внедорожника Nissan Xterra третьей генерации. Известно, что главным рынком для этой модели окажутся Штаты, здесь же наладят и серийный выпуск новинки.

Пока что работа над проектом продолжается, ожидается, что новый Xterra в США составит конкуренцию Ford Bronco (американская марка возродила историческое имя в начале текущего десятилетия). Теперь стал известен ориентировочный ценник будущего внедорожника Nissan в Штатах. Как сообщает CarBuzz со ссылкой на главу местного подразделения марки Кристиана Менье, стартовая стоимость Xterra составит менее 40 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,98 млн рублей по текущему курсу).

Отметим, сейчас на американском рынке покупка базовой версии Ford Bronco обойдётся в 40 495 долларов (около 3,02 млн рублей), за Toyota 4Runner просят не менее 41 870 долларов (около 3,12 млн рублей), стоимость трёхдверной модификации Jeep Wrangler равна как минимум 36 035 долларов (около 2,69 млн рублей), пятидверной – начинается с отметки 39 040 долларов (около 2,91 млн рублей).

Как сообщалось ранее, в основу Nissan Xterra третьего поколения ляжет новая рамная платформа. По предварительным данным, в качестве основного двигателя будет использоваться бензиновый V6 (вероятно, объёмом 3,8 литра), который сможет работать в паре с классической гидромеханической автоматической коробкой передач. Также модель в дальнейшем предложат с гибридными установками, а вот полностью электрической версии, скорее всего, не будет.

Известно, что серийное производство нового Nissan Xterra наладят на заводе компании, расположенном в городе Кантон (штат Миссисипи). С этого же конвейера будет сходить несколько соплатформенных рамных моделей, в их числе Nissan Pathfinder шестого поколения. На рынок «третий» внедорожник Xterra выйдет в 2028 году.

Напомним, на прошлой неделе Nissan ещё анонсировал новый спортседан Skyline, а также показал новое поколение кроссовера X-Trail (в Северной Америке продаётся под названием Rogue), а также паркетник Nissan Juke следующей генерации (его снабдили полностью электрической техникой).