21.04.2026 98 0 0
Nissan готовит рамный внедорожник Xterra: новые подробности

Стала известна ориентировочная цена грядущей новинки, предназначенной в первую очередь для американского рынка.

Nissan Xterra появилcя в линейке марки в конце 1990-х, это название досталось небольшому внедорожнику, который был представлен в двух поколениях и выпускался до 2015 года. Напомним, в основе модели первого поколения лежала рамная платформа от пикапа Navara поколения D22, а Xterra второй генерации базировалась на рамной «тележке» F-Alpha. Теперь компания разрабатывает внедорожник третьего поколения.

Тизер Nissan Xterra третьего поколения

В японской компании официально подтвердили слухи о возвращении модели в августе 2025 года в ходе дилерской конференции, которая прошла в Лас-Вегасе. А на прошлой неделе марка опубликовала первые официальные тизеры внедорожника Nissan Xterra третьей генерации. Известно, что главным рынком для этой модели окажутся Штаты, здесь же наладят и серийный выпуск новинки.

Пока что работа над проектом продолжается, ожидается, что новый Xterra в США составит конкуренцию Ford Bronco (американская марка возродила историческое имя в начале текущего десятилетия). Теперь стал известен ориентировочный ценник будущего внедорожника Nissan в Штатах. Как сообщает CarBuzz со ссылкой на главу местного подразделения марки Кристиана Менье, стартовая стоимость Xterra составит менее 40 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,98 млн рублей по текущему курсу).

Отметим, сейчас на американском рынке покупка базовой версии Ford Bronco обойдётся в 40 495 долларов (около 3,02 млн рублей), за Toyota 4Runner просят не менее 41 870 долларов (около 3,12 млн рублей), стоимость трёхдверной модификации Jeep Wrangler равна как минимум 36 035 долларов (около 2,69 млн рублей), пятидверной – начинается с отметки 39 040 долларов (около 2,91 млн рублей).

Как сообщалось ранее, в основу Nissan Xterra третьего поколения ляжет новая рамная платформа. По предварительным данным, в качестве основного двигателя будет использоваться бензиновый V6 (вероятно, объёмом 3,8 литра), который сможет работать в паре с классической гидромеханической автоматической коробкой передач. Также модель в дальнейшем предложат с гибридными установками, а вот полностью электрической версии, скорее всего, не будет.

Известно, что серийное производство нового Nissan Xterra наладят на заводе компании, расположенном в городе Кантон (штат Миссисипи). С этого же конвейера будет сходить несколько соплатформенных рамных моделей, в их числе Nissan Pathfinder шестого поколения. На рынок «третий» внедорожник Xterra выйдет в 2028 году.

Напомним, на прошлой неделе Nissan ещё анонсировал новый спортседан Skyline, а также показал новое поколение кроссовера X-Trail (в Северной Америке продаётся под названием Rogue), а также паркетник Nissan Juke следующей генерации (его снабдили полностью электрической техникой).

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Когда нужно менять зимние шины на летние и почему Смена шин – обязательная сезонная процедура, от которой зависят управляемость и торможение. Ошибка в сроках приводит к увеличению износа и снижению безопасности. Разберёмся, когда менять зим... 49 0 0 21.04.2026
Статьи / Колёсная база Лучшие летние шины 2026 года: актуальные модели на рынке Летний сезон 2026 снова ставит водителя перед выбором: переплатить за технологии или взять разумный компромисс. Рынок предлагает десятки моделей, но действительно удачные решения – это балан... 3809 0 0 20.04.2026
Статьи / Мнение без фильтров Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили Когда-то автомобиль был символом свободы. Затем – статуса. Потом – ну, хотя бы удобства. А теперь для всё большего числа людей он становится… обузой. Причём не где-нибудь, а в тех самых горо... 2810 20 0 20.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19645 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10523 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 9705 8 2 17.04.2026
