Компания Porsche представила подзаряжаемый Cayenne E-Hybrid нового поколения. Вопреки ожиданиям, кросс не получил битурбированную «шестерку» 2.9 от лифтбека Panamera 4 E-Hybrid со встроенным в «робот» PDK электродвигателем: в состав установки полноприводного вседорожника вошли турбодвигатель V6 3.0 мощностью 340 л.с. (таким же оснащается и стандартный Cayenne), 136-сильный электромотор и восьмиступенчатый «автомат» Tiptronic S. Но батарея у гибридного SUV – такая, же, как у Панамеры (ёмкостью 14,1 кВт*ч, расположена под полом багажника), да и совокупная отдача кроссовера и максимальный крутящий момент – те же, что и у «пятидверки»: 462 л.с. и 700 Нм.

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С места до «сотни» Porsche Cayenne E-Hybrid разгоняется за 5 секунд, максимальная скорость – 253 км/ч. Паспортный расход топлива составляет 3,2 – 3,4 л/100 км (по циклу NEDC, в зависимости от шин). Только на электротяге кроссовер может проехать до 44 километров, в этом режиме «максималка» — 135 км/ч. Для сравнения, Panamera 4 E-Hybrid наберет первую «сотню» за 4,6 секунды, максимальная скорость лифтбека – 278 км/ч, расход топлива – 2,5 л/100 км, а запас хода – 50 км. Гибридный Cayenne предыдущего поколения — S E-Hybrid – оснащен 333-сильным турбомотором V6 3.0, 95-сильным электродвигателем и батареей ёмкостью 10,8 кВт*ч. Общая отдача этой модели – 416 л.с., такой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, максимальная скорость – 243 км/ч (на электротяге – 125 км/ч), запас хода — до 38 км.

На зарядку нового гибридного Кайена от бытовой электросети уйдет 7,8 часа, от «быстрого» терминала – 2,3 часа. Процесс зарядки можно контролировать через мобильное приложение.

Как и Panamera 4 E-Hybrid, Cayenne E-Hybrid всегда стартует в электрическом режиме E-Power, бензиновый двигатель включается только по мере необходимости. В режимах Sport и Sport Plus мотор V6 работает постоянно. В первом случае зарядка батареи поддерживается на минимально необходимом уровне для того, чтобы обеспечить достаточные резервы для оказания поддержки ДВС. В режиме Sport Plus кросс развивает максимальную скорость, а его батарея заряжается максимально быстро. Отметим, программа управления у гибридных кроссовера и лифтбека – почти такая же, как у гиперкара Porsche 918 Spyder.

Внешне от стандартного кроссовера гибрид отличается лишь цветом тормозных суппортов (они у Cayenne E-Hybrid — ярко-зелёные). В салоне новой версии – модернизированная мультимедийная система, которая отображает данные о гибридной установке. Плюс для всех модификаций Cayenne теперь доступны новые 22-дюймовые диски, улучшенный адаптивный круиз-контроль и цветной проекционный дисплей.

В Германии цена Cayenne E-Hybrid стартует с отметки в 89 822 евро, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 6 755 000 рублей по актуальному курсу. В Европе продажи гибридного SUV начнутся уже в мае. Цена и сроки появления новинки в России пока не объявлены.

Напомним, Porsche Cayenne третьей генерации вышел на российский рынок в январе 2018-го. Цена стандартного кроссовера – от 4 999 000 рублей.