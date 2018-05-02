Гибридный Porsche Cayenne: 5 секунд до «сотни» и расход 3,2 – 3,4 л/100 км

Гибридный Porsche Cayenne: 5 секунд до «сотни» и расход 3,2 – 3,4 л/100 км

131 0 0
Новая версия кроссовера выйдет на европейский рынок до конца текущего месяца.

Компания Porsche представила подзаряжаемый Cayenne E-Hybrid нового поколения. Вопреки ожиданиям, кросс не получил битурбированную «шестерку» 2.9 от лифтбека Panamera 4 E-Hybrid со встроенным в «робот» PDK электродвигателем: в состав установки полноприводного вседорожника вошли турбодвигатель V6 3.0 мощностью 340 л.с. (таким же оснащается и стандартный Cayenne), 136-сильный электромотор и восьмиступенчатый «автомат» Tiptronic S. Но батарея у гибридного SUV – такая, же, как у Панамеры (ёмкостью 14,1 кВт*ч, расположена под полом багажника), да и совокупная отдача кроссовера и максимальный крутящий момент – те же,  что и у «пятидверки»: 462 л.с. и 700 Нм.

1 / 2
2 / 2

С места до «сотни» Porsche Cayenne E-Hybrid разгоняется за 5 секунд, максимальная скорость – 253 км/ч. Паспортный расход топлива составляет 3,2 – 3,4 л/100 км (по циклу NEDC, в зависимости от шин). Только на электротяге кроссовер может проехать до 44 километров, в этом режиме «максималка» — 135 км/ч. Для сравнения, Panamera 4 E-Hybrid наберет первую «сотню» за 4,6 секунды, максимальная скорость лифтбека – 278 км/ч, расход топлива – 2,5 л/100 км, а запас хода – 50 км. Гибридный Cayenne предыдущего поколения — S E-Hybrid – оснащен 333-сильным турбомотором V6 3.0, 95-сильным электродвигателем и батареей ёмкостью 10,8 кВт*ч. Общая отдача этой модели – 416 л.с., такой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, максимальная скорость – 243 км/ч (на электротяге – 125 км/ч), запас хода — до 38 км.

porsche_cayenne_e-hybrid

На зарядку нового гибридного Кайена от бытовой электросети уйдет 7,8 часа, от «быстрого» терминала – 2,3 часа. Процесс зарядки можно контролировать через мобильное приложение.

Как и Panamera 4 E-Hybrid, Cayenne E-Hybrid всегда стартует в электрическом режиме E-Power, бензиновый двигатель включается только по мере необходимости. В режимах Sport и Sport Plus мотор V6 работает постоянно. В первом случае зарядка батареи поддерживается на минимально необходимом уровне для того, чтобы обеспечить достаточные резервы для оказания поддержки ДВС. В режиме Sport Plus кросс развивает максимальную скорость, а его батарея заряжается максимально быстро. Отметим, программа управления у гибридных кроссовера и лифтбека – почти такая же, как у гиперкара Porsche 918 Spyder.

porsche_cayenne_e-hybrid_1

Внешне от стандартного кроссовера гибрид отличается лишь цветом тормозных суппортов (они у Cayenne E-Hybrid — ярко-зелёные). В салоне новой версии – модернизированная мультимедийная система, которая отображает данные о гибридной установке. Плюс для всех модификаций Cayenne теперь доступны новые 22-дюймовые диски, улучшенный адаптивный круиз-контроль и цветной проекционный дисплей.

В Германии цена Cayenne E-Hybrid стартует с отметки в 89 822 евро, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 6 755 000 рублей по актуальному курсу. В Европе продажи гибридного SUV начнутся уже в мае. Цена и сроки появления новинки в России пока не объявлены.

Напомним, Porsche Cayenne третьей генерации вышел на российский рынок в январе 2018-го. Цена стандартного кроссовера – от 4 999 000 рублей.

 

Теги: Авторынок , Новинки , автомобили премиум класса , гибрид , гибридные кроссоверы , кроссоверы , немецкая иномарка , немецкие автомобили , премиальные автомобили , Cayenne , Porsche
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
14 Тест-драйвы / Одиночные
Глянец, турбина и мягкий пластик: первый тест-драйв Dongfeng AX4
13 Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч
13 Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Рендеры и реальность: итоги Пекинского автосалона

На днях открылся Пекинский автосалон, традиционно став местом для многих мировых премьер. Для портала «Колёса.ру» это очередная возможность увидеть, насколько…

4346 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Из мелочей: первое знакомство с Chery Tiggo 8

Одной из ключевых публичных премьер Chery в Пекине стал флагманский кроссовер Tiggo 8, который вышел в новый для компании сегмент семиместных SUV, а заодно принес с собой новые технологические фишки, которые призваны…

2393 0 5
Статьи / Интервью
Питер Хорбери, Geely: модельный ряд Lotus значительно расширится

Станет ли новый концепт Geely Icon предвестником нового направления дизайна в компании? Каким путем пойдет развитие Lotus и Proton? Можно ли создать китайский дизайн, не будучи китайцем? На вопросы журналистов в ходе…

480 1 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

40855 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mini Hatch R50 с пробегом: протечки задней двери и картонный потолок

Покупая маленькую машину, будущий владелец заранее соглашается с тем, что его будут окружать дешевые материалы, комфорт будет весьма относительным, динамика в лучшем случае умеренной. Во всяком случае, так было до того,…

617 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

13600 13 7
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

408694 19 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

95903 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
А я милого узнаю по колёсам: тест-драйв УАЗ 3303 “Головастик”

Казалось бы, что может быть интересного в Уазике? Да, про него уже сказано всё, что можно, но этот УАЗ – всем УАЗам УАЗ, а кроме того, совсем скоро ему предстоит отправиться в экспедицию по побережью Баренцева моря в…

106035 2 3
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

45792 6 17
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

67418 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

16283 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

10181 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25501 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

46663 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

7919 0 1
История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

191365 13 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

107011 13 14
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

50554 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?