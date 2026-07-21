Новинки ×
  • Седан Geely Galaxy TT доступен к заказу: пока только топ-версия Ultra

Седан Geely Galaxy TT доступен к заказу: пока только топ-версия Ultra

21.07.2026 558 0 0
Седан Geely Galaxy TT доступен к заказу: пока только топ-версия Ultra

Новая электрическая четырехдверка Geely предложена с двухмоторным полным приводом и самой мощной батареей. Первая партия включает 999 экземпляров.

Внешность электроседана Galaxy TT (привет, Audi!) компания Geely раскрыла в июне, презентацию провели в начале июля. Напомним, производитель считает четырехдверку совершенно новой моделью, но, судя по всему, это разновидность электрокара Geely Galaxy E8 и родственного ему гибрида Geely Galaxy Starshine 8. Так вот сегодня в Китае открыли прием предварительных заявок на Geely Galaxy TT. Правда, пока к заказу доступна только топ-версия Ultra. Причем, как утверждают местные СМИ, это лимитированная партия, включающая всего 999 единиц.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

От стандартного Geely Galaxy TT исполнение Ultra отличается наружным декором. У топовой четырехдверки карбоновые корпуса наружных зеркал, аналогичные вставки есть и на бамперах, плюс спереди имеются красные плашки. Geely Galaxy TT Ultra также получил черные 19-дюймовые диски и красные тормозные суппорты, черные эмблемы и шильдики. Подъемный спойлер идет по умолчанию. Кузов версии Ultra окрашен в ярко-синий цвет.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Габариты такие же, как у обычного седана. Длина – 4999 мм, ширина – 1919 мм, высота – 1479 мм, колесная база – 2920 мм. Объем багажника составляет 528 литров (включая «подполье»), под крышкой капота есть дополнительный отсек на 43 литра.

Внутри – темно-красная кожа. В списке стандартного оборудования Geely Galaxy TT Ultra также значатся: панорамная крыша, цифровая приборка на 10,2 дюйма, мультимедиа-система с экраном диагональю 15,4 дюйма, проекционный дисплей с дополненной реальностью, ассистент на базе искусственного интеллекта, аудиосистема с 23 динамиками, подогрев руля, автопарковщик, бокс с функциями подогрева и охлаждения, обогрев, вентиляция и массажер сидений. Наконец, есть автопилот, комплекс включает лидар над лобовым стеклом, 11 камер, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров.

1 / 2
2 / 2

Geely Galaxy TT Ultra имеет 800-вольтовую архитектуру и адаптивную подвеску, седан предложен с двухмоторным полным приводом. Спереди установлен 245-сильный электродвигатель, сзади – 333-сильный. Суммарная отдача составляет 578 л.с. и 597 Нм. Режим пиковой мощности активируется отдельной кнопкой на руле, но он продлится лишь 20 секунд. Четырехдверка укомплектована топовой батареей CATL емкостью 75,2 кВт*ч. Объявлено, что с места до 100 км/ч версия Ultra разгоняется за 3,8 секунды, максимальная скорость – 210 км/ч. Запас хода равен 650 км по циклу CLTC.

Топовый седан Geely Galaxy TT Ultra предварительно оценили в 209 800 юаней (около 2,4 млн рублей по текущему курсу). «Простые» версии (включая заднеприводный Galaxy TT) станут доступны к заказу чуть позже.

седан Китай авторынок электромобиль новинки Geely Geely Galaxy TT

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новинки Jeland J6: обзор кроссовера для города и загородных маршрутов Jeland J6 – среднеразмерный кроссовер, который позиционируется как универсальный транспорт для ежедневных поездок по городу и выездов за его пределы. Модель рассчитана на тех, кто ищет балан... 987 0 0 21.07.2026
Статьи / Мнение без фильтров Нет в жизни счастья: почему любая автомобильная новость вызывает уныние Не так давно мы опубликовали новость о новых двигателях АВТОВАЗа. И, разумеется, в комментариях сразу отметились те, у кого она вызвала отрицательные эмоции. Иногда такие реакции провоцируют... 943 12 0 20.07.2026
Статьи / История По бездорожью и разгильдяйству: как и для чего в 1933 году проводили Каракумский автопробег В январе 1933 года И. В. Сталин официально объявил о создании в СССР полноценной автомобильной промышленности. В первую очередь он имел в виду недавно построенный автозавод в Нижнем Новгород... 1555 0 1 19.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 46152 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43754 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 14632 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
12 АВТОВАЗ представил семейство новых двигателей для новых моделей
12 Нет в жизни счастья: почему любая автомобильная новость вызывает уныни...
5 Рычагов меньше, оцинковки больше: знакомство с обновлённой Niva Legend
Новые комментарии
Change privacy settings