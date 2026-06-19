Эффектный седан Geely Galaxy TT показался на новых официальных фото

Компания Geely готовится вывести на рынок электрическую четырехдверку, которая составит конкуренцию Xiaomi SU7. Для модели заявлены задний или полный привод.

Первые официальные изображения нового электроседана линейки Galaxy фирма Geely распространила всего пару дней назад. Тогда же было объявлено имя модели, которое выбрали путем голосования в китайских соцсетях: на родине четырехдверка появится как Geely Galaxy TT. Так вот теперь опубликованы дополнительные фирменные фотографии.

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Напомним, пусть в Geely и считают Galaxy TT совершенно новой моделью, но, судя по всему, седан является разновидностью электрокара Geely Galaxy E8 и родственного ему гибрида Geely Galaxy Starshine 8. Так, у TT почти аналогичные боковины, разве что выдвижные ручки дверей заменили на полускрытые. Но передняя часть и корма все же оригинальные.

«Личико» оформили в стиле Xiaomi SU7, который, видимо, и станет главным конкурентом Geely Galaxy TT: новинка получила фары похожей формы, рельефный капот и «вздутые» передние крылья. Ей также достались более агрессивные по сравнению с «восьмерками» бамперы, а на крышке багажника имеется подъемный спойлер. В арсенале Geely Galaxy TT еще значится продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом. К слову, компания обещает седану искусственный интеллект.

Geely Galaxy TT уже сертифицировали, так что основные характеристики известны. Длина – 4999 мм, ширина – 1919 мм, высота – 1479 мм, колесная база – 2920 мм. То есть он чуть компактнее Galaxy E8 (длина – 5010 мм, расстояние между осями – 2925 мм) и Galaxy Starshine 8 (5018 и 2928 мм). Новому седану положены 18- или 19-дюймовые диски.

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Модель предложат с задним или двухмоторным полным приводом. Первая модификация – это 333-сильный двигатель, два мотора второй вместе выдают 578 л.с. Для сравнения, суммарная мощность актуального топового полноприводного Geely Galaxy E8 составляет 646 л.с.

По информации китайских СМИ, Geely Galaxy TT имеет 800-вольтовую архитектуру. Электроседан якобы предложат с батареей емкостью 52,4 кВт*ч, 63,8 кВт*ч или 75,2 кВт*ч. Запас хода в зависимости от исполнения варьируется от 540 до 725 км.

Больше подробностей о Geely Galaxy TT должны раскрыть в ближайшее время.