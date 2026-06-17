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Гамму Geely пополнил большой седан Galaxy TT: официальные кадры

17.06.2026 426 2 0
Гамму Geely пополнил большой седан Galaxy TT: официальные кадры

Объявленная совершенно новой четырехдверка Geely представляет собой электрокар. Модель будет доступна с задним или двухмоторным полным приводом.

Первые фото и основные характеристики этого крупного электроседана Geely линейки Galaxy появились в каталоге Минпрома КНР еще в мае. Причем модель сертифицировали сразу с несколькими названиями, среди которых был и индекс TT (привет, Audi!). Затем компания Geely запустила в местных соцсетях голосование, предложив своим поклонникам самим выбрать имя для новинки. Теперь объявлены результаты, одновременно опубликованы фирменные изображения и видеоролик.

Geely Galaxy TT

На домашнем рынке четырехдверку все-таки будут продавать как Geely Galaxy TT. Последние две буквы в компании расшифровывают как Trand & Technology («тенденции и технологии») и Time Tourist (нечто вроде «путешественник во времени»). К слову, на втором месте по итогам голосования – A8TT, на третьем – просто A8.

Geely Galaxy TT
Geely Galaxy TT
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Geely Galaxy TT
Geely Galaxy TT
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Седан объявлен совершенно новой моделью, но, судя по всему, полностью оригинальной разработкой он все же не является. Боковины у Galaxy TT – практически такие же, как у родственных электрической четырехдверки Geely Galaxy E8 и гибрида Geely Galaxy Starshine 8. Однако передняя часть и корма у TT – оригинальные. «Личико» вообще оформлено в стиле популярного Xiaomi SU7, который, видимо, и рассматривался в качестве главного конкурента новинки Geely.

Geely Galaxy TT
Geely Galaxy TT
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Geely Galaxy TT
Geely Galaxy TT
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Среди других особенностей дизайна Galaxy TT – полускрытые ручки дверей вместо выдвижных у Galaxy E8 и Galaxy Starshine 8, подъемный спойлер. Над лобовым стеклом есть лидар. Дополнительный признак наличия продвинутого автопилота – бирюзовая подсветка в фонарях и корпусах зеркал. Интерьер засвечен лишь мельком: на руле расположена отдельная кнопка для активации режима Boost.

Geely Galaxy TT
Geely Galaxy TT
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Geely Galaxy TT
Geely Galaxy TT
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Geely Galaxy TT
Geely Galaxy TT
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Длина Geely Galaxy TT равна 4999 мм, ширина – 1919 мм, высота – 1479 мм, колесная база – 2920 мм. То есть он чуть компактнее Galaxy E8 (длина – 5010 мм, расстояние между осями – 2925 мм) и Galaxy Starshine 8 (5018 и 2928 мм).

Geely Galaxy TT

Согласно сертификату, Galaxy TT предложат с задним или двухмоторным полным приводом. Первая версия – это 333-сильный двигатель, два мотора полноприводного седана вместе выдают 578 л.с. Для сравнения, суммарная мощность актуального топового двухмоторного Geely Galaxy E8 составляет 646 л.с.

Geely Galaxy TT на сертификационных снимках
Geely Galaxy TT на сертификационных снимках
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Geely Galaxy TT на сертификационных снимках
Geely Galaxy TT на сертификационных снимках
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Китайские СМИ также отмечают, что TT имеет 800-вольтовую архитектуру, и что седану положена батарея емкостью 52,4 кВт*ч, 63,8 кВт*ч или 75,2 кВт*ч. Запас хода в зависимости от исполнения варьируется от 540 до 725 км.

Полноценную премьеру Geely Galaxy TT проведут в ближайшее время.

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2 комментария
17.06.2026 11:58
nazarov66-r@mail.ru

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