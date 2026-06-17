Гамму Geely пополнил большой седан Galaxy TT: официальные кадры

Объявленная совершенно новой четырехдверка Geely представляет собой электрокар. Модель будет доступна с задним или двухмоторным полным приводом.

Первые фото и основные характеристики этого крупного электроседана Geely линейки Galaxy появились в каталоге Минпрома КНР еще в мае. Причем модель сертифицировали сразу с несколькими названиями, среди которых был и индекс TT (привет, Audi!). Затем компания Geely запустила в местных соцсетях голосование, предложив своим поклонникам самим выбрать имя для новинки. Теперь объявлены результаты, одновременно опубликованы фирменные изображения и видеоролик.

Geely Galaxy TT

На домашнем рынке четырехдверку все-таки будут продавать как Geely Galaxy TT. Последние две буквы в компании расшифровывают как Trand & Technology («тенденции и технологии») и Time Tourist (нечто вроде «путешественник во времени»). К слову, на втором месте по итогам голосования – A8TT, на третьем – просто A8.

Geely Galaxy TT 1 / 2 Geely Galaxy TT 2 / 2

Седан объявлен совершенно новой моделью, но, судя по всему, полностью оригинальной разработкой он все же не является. Боковины у Galaxy TT – практически такие же, как у родственных электрической четырехдверки Geely Galaxy E8 и гибрида Geely Galaxy Starshine 8. Однако передняя часть и корма у TT – оригинальные. «Личико» вообще оформлено в стиле популярного Xiaomi SU7, который, видимо, и рассматривался в качестве главного конкурента новинки Geely.

Geely Galaxy TT 1 / 2 Geely Galaxy TT 2 / 2

Среди других особенностей дизайна Galaxy TT – полускрытые ручки дверей вместо выдвижных у Galaxy E8 и Galaxy Starshine 8, подъемный спойлер. Над лобовым стеклом есть лидар. Дополнительный признак наличия продвинутого автопилота – бирюзовая подсветка в фонарях и корпусах зеркал. Интерьер засвечен лишь мельком: на руле расположена отдельная кнопка для активации режима Boost.

Geely Galaxy TT 1 / 3 Geely Galaxy TT 2 / 3 Geely Galaxy TT 3 / 3

Длина Geely Galaxy TT равна 4999 мм, ширина – 1919 мм, высота – 1479 мм, колесная база – 2920 мм. То есть он чуть компактнее Galaxy E8 (длина – 5010 мм, расстояние между осями – 2925 мм) и Galaxy Starshine 8 (5018 и 2928 мм).

Geely Galaxy TT

Согласно сертификату, Galaxy TT предложат с задним или двухмоторным полным приводом. Первая версия – это 333-сильный двигатель, два мотора полноприводного седана вместе выдают 578 л.с. Для сравнения, суммарная мощность актуального топового двухмоторного Geely Galaxy E8 составляет 646 л.с.

Geely Galaxy TT на сертификационных снимках 1 / 2 Geely Galaxy TT на сертификационных снимках 2 / 2

Китайские СМИ также отмечают, что TT имеет 800-вольтовую архитектуру, и что седану положена батарея емкостью 52,4 кВт*ч, 63,8 кВт*ч или 75,2 кВт*ч. Запас хода в зависимости от исполнения варьируется от 540 до 725 км.

Полноценную премьеру Geely Galaxy TT проведут в ближайшее время.