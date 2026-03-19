Обновлённый Xiaomi SU7: мощнее, дальнобойнее, богаче и немного дороже

Компания Xiaomi сегодня представила обновлённый электроседан SU7 и сразу запустила его в продажу. При прежнем дизайне экстерьера автомобиль получил более прочный кузов, комплексно модернизированную техническую начинку и точечные обновки интерьера.

Xiaomi SU7 вышел на китайский рынок два года назад и сразу стал хитом благодаря раскрученному имени Xiaomi и хорошему балансу цен и потребительских характеристик. Потом, правда, выявились существенные проблемы с качеством и безопасностью, но серьёзного урона репутации Xiaomi они не насели. Общий тираж дореформенного седана составил 381 000 шт., в прошлом месяце его производство на собственном автозаводе Xiaomi в Пекине было прекращено, после чего началась подготовка в выпуску обновлённого SU7, сегодня он полностью рассекречен.

Снаружи Xiaomi SU7 вообще никак не изменился, но все версии теперь имеют лидар над лобовым стеклом для работы продвинутых электронных ассистентов водителя, новый радар в переднем бампере и обновлённый дизайн колёсных дисков (19, 20 либо 21 дюйм). Также теперь в «базе» у Xiaomi SU7 «разношинница»: ширина передних колёс — 245 мм, задних — 265 мм. Крышка переднего багажника (105 л) получила электропривод. Кузов изготовлен из более прочной стали. Подушек безопасности теперь девять, а не семь. Наружные и салонные дверные ручки переделаны в соответствии с новыми требованиями властей КНР, то есть получили физическую связь с замками.

Наименование версий прежнее: базовый седан называется просто Xiaomi SU7, средний по цене — Xiaomi SU7 Pro, самый дорогой — Xiaomi SU7 Max. Спортивный SU7 Ultra у Xiaomi считает отдельной моделью и обновлён он будет позже отдельно.

Платформа Modena принципиально не изменилась, но теперь все версии имеют 800-вольтовую электрическую архитектуру (раньше в «базе» были 400 В), а характеристики подвески пересмотрены ради улучшения плавности хода и управляемости. Базовый SU7 имеет пружинную подвеску, версии Pro и Max — регулируемую по высоте пневмоподвеску. Ключевые размеры седана прежние: габаритная длина — 4997 мм, ширина — 1963 мм, высота — 1445-1460 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 3000 мм.

В салоне пересмотрены и улучшены материалы отделки, кнопочки стали более премиальными на вид — с «позолотой», обновлён дизайн руля и дверных карт, сиденья получили более замысловатую прострочку и новую, более комфортную набивку. Центральный тоннель между передними креслами перекомпонован, лоток с беспроводной зарядкой на два смартфона стал крупнее. Размеры экранов на передней панели прежние: приборный — 7,1-дюймовый, мультимедийный — 16,1-дюймовый.

Максимальная отдача единственного заднего электромотора на базовом Xiaomi SU7 увеличена с 299 л.с. и 400 Нм до 320 л.с. и 505 Нм, разгон до «сотни» занимает прежние 5,28 с, а максимальная скорость выросла с 210 до 240 км/ч. Ёмкость батареи практически не изменилась — 73 кВт·ч, но запас хода на одной зарядке вырос с 700 до 720 км по циклу CLTC.

Версия SU7 Pro тоже одномоторная (320 л.с., 505 Нм), но с более ёмкой батареей на 96,3 кВт·ч (раньше было 94,3 кВт·ч), полного заряда которой хватает на 902 км пробега (раньше было 830 км). До 100 км/ч версия SU7 Pro разгоняется за прежние 5,7 с, максимальная скорость увеличилась с 220 до 240 км/ч.

Топ-версия SU7 Max полноприводная, двухмоторная, максимальная совокупная отдача электромоторов увеличена с 673 л.с. и 838 Нм до 690 л.с. и 866 Нм, но время разгона до 100 км/ч почему-то увеличилось с 2,78 до 3,08 с, максимальная скорость прежняя — 265 км/ч. Ёмкость батареи практически не изменилась — 101,7 кВт·ч, а вот запас хода на одной зарядке вырос с 800 до 835 км.

После обновления все версии Xiaomi SU7 подорожали на 4000 юаней: базовый седан теперь стоит в Китае от 219 900 юаней (2,72 млн рублей в переводе по текущему курсу), Xiaomi SU7 Pro — от 249 900 юаней (3,09 млн рублей), Xiaomi SU7 Max — от 303 900 юаней (3,76 млн рублей). За пределы Китая свои электромобили Xiaomi пока официально не поставляет, но начнёт это делать в 2027 году, одним из приоритетных внешних рынков будет Европа.