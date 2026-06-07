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BMW X5 пятого поколения (G65): новые изображения

07.06.2026 9012 0 1
BMW X5 пятого поколения (G65): новые изображения

Уже в скором времени ожидается премьера нового BMW X5, а пока мы решили сделать новые рендеры кроссовера на основе имеющейся информации.

Среднеразмерный паркетник X5 был впервые представлен в 1999 году на автосалоне в Детройте. Он был сделан на базе 5 серии в кузове Е39 и стал первым серийным кроссовером бренда. Сегодня производится четвёртая генерация модели с заводским индексом G05, премьера которой состоялась летом 2018 года, а в начале 2023 года паркетник получил рестайлинг.

Нынешний BMW X5 (G05)
Нынешний BMW X5 (G05)
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Нынешний BMW X5 (G05)
Нынешний BMW X5 (G05)
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Нынешний BMW X5 (G05)
Нынешний BMW X5 (G05)
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Х5 пятого поколения ранее уже был засвечен без камуфляжа на закрытой презентации, свидетельством чему стали пара фотографий низкого качества, которые всё же дают представление практически обо всех деталях внешнего вида грядущей новинки. Передняя часть решена в стиле электрокроссовера iX3, при этом есть отличия в графике ходовых огней и дизайне переднего бампера. Пропорции также другие: здесь более короткий передний свес и длинная колёсная база, подобно предыдущим поколениям Х5. Над колёсными арками аналогичные iX3 трапециевидные выштамповки и схожая форма бокового остекления, однако дверные ручки сделаны электронными и расположены на подоконной линии. Задняя часть выполнена в том же стиле Neue Klasse, при этом фонари у Х5 оригинальной формы и со своей графикой светодиодных ходовых огней. Согласно последней информации от профильных СМИ, BMW X5 впервые в своей истории лишится раздельной крышки багажника.   

Рендер нового BMW X5 (G65)

Новый BMW X5 получит пять вариантов «начинки», которые включают в себя традиционные бензиновые и дизельные моторы, подключаемые гибридные силовые установки, полностью электрические версии с индексом iX5, а чуть позже появится водородный iX5 Hydrogen. Будет и топовая версия X5 M, а ещё одном новинкой в гамме станет полностью электрическая модификация iX5 M, которая может получить порядка 800 л.с.

Рендер нового BMW X5 (G65)

Премьера нового BMW X5 ожидается в ближайшие месяцы. Между тем, несколько дней назад была представлена полноприводная модификация BMW M2.

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