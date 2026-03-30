Внешность «растянутого» BMW iX3 рассекречена в преддверии скорой премьеры

Кроссовер с удлинённой колёсной базой, созданный в первую очередь для китайского рынка, дебютирует в апреле 2026 года в рамках Пекинского автосалона.

Серийный вариант кроссовера BMW iX3 с полностью электрической «начинкой» был представлен в июле 2020 года. Модель была создана на базе «углеводородного» X3 третьего поколения (G01), при этом «косметическое» обновление она пережила уже в августе 2021-го. В начале осени 2025 года «электричка» сменила генерацию, причём теперь она представляет собой отдельную модель на собственной новой модульной платформе с 800-вольтовой электрической архитектурой. В продаже этот паркетник появится летом 2026-го.

На фото: BMW iX3 Long Wheelbase

Колёса.ru пару месяцев назад рассказывал о том, что баварская компания подготовила ещё одну модификацию новинки, она получила название BMW iX3 Long Wheelbase. Стоит сразу отметить, что этот вариант будет доступен не всем: в пресс-службе баварской марки пояснили, что этот электрический кроссовер был разработан «в Китае, для Китая и совместно с Китаем». Производство длиннобазной версии наладили, что очевидно, в Поднебесной, при этом, как стало известно ранее, в дальнейшем компания наладит поставки в Таиланд, Малайзию, Индонезию и Индию.

Важнейшим отличием новой модификации является, что очевидно, «растянутая» колёсная база и габаритная длина. Расстояние между осями у нового варианта – iX3 Long Wheelbase – на 108 мм больше, чем у стандартной глобальной версии: это значит, что у новинки колёсная база равна 3005 мм, а длина составляет 4890 мм. Это позволило увеличить как пространство для ног пассажиров, расположившихся сзади, так и общую вместимость.

В январе этого года были опубликованы официальные «шпионские» снимки прототипов BMW iX3 Long Wheelbase, сделанные в ходе дорожных испытаний. «Живая» премьера новинки пройдёт в апреле 2026 года в рамках Пекинского автосалона, однако уже сейчас производитель поделился фотографиями новинки на своих страницах в социальных сетях. Судя по ним, у «растянутой» версии есть несколько отличий от стандартного iX3.

Из-за увеличенной колёсной базы и подросшего пространства для пассажиров второго ряда разработчикам пришлось слегка вытянуть задние двери. Кроме того, можно отметить иную – утопленную – конструкцию дверных ручек, так как в Поднебесной выдвижные механизмы теперь под запретом. Ещё модели достались иные шильдики на кузове, в остальном же оформление прежнее.

Салон новинки пока не показан. Ожидается, что BMW iX3 Long Wheelbase, предназначенный в первую очередь для китайского рынка, снабдят новой операционной системой BMW X. Модель получила Huawei HarmonyOS Next, помощники с ИИ от китайских разработчиков, навигационную систему от Amap. Помимо этого, ожидается расширенный комплекс водительских ассистентов ADAS, разработанный совместно с компанией Momenta.

Известно, что BMW iX3 Long Wheelbase получил иные шасси и подвеску, разработанные специально для Китая, 800-вольтовую электрическую архитектуру и цилиндрическую тяговую батарею ёмкостью 108 кВт*ч. Кроссовер оснащается такой же двухмоторной силовой установкой, как у актуального iX3 второго поколения (передний электромотор асинхронный, задний – синхронный). Максимальная совокупная отдача системы составляет 469 л.с., а крутящий момент – 645 Нм. Запас хода на одной зарядке у этого SUV превышает 900 км (при расчёте по циклу CLTC). Цены станут известны позже.