BMW готовит длиннобазный кроссовер iX3: первые фото и подробности

Модель баварской марки дебютирует в апреле 2026-го в рамках автосалона в Пекине, а её выход на китайский рынок намечен на вторую половину этого года.

Компания BMW представила серийную версию кроссовера iX3 с полностью электрической «начинкой» в июле 2020 года. Первое «косметическое» обновление модель, созданная на базе «углеводородного» X3 третьего поколения (G01), пережила уже в августе 2021-го. А в начале осени 2025-го «электричка» сменила генерацию: теперь это отдельная модель на собственной новой модульной платформе с 800-вольтовой электрической архитектурой. Такой паркетник появится в продаже летом 2026 года.

На фото: прототип длиннобазной версии кроссовера BMW iX3

Теперь стало известно о том, что баварская компания подготовила ещё одну модификацию новинки – BMW iX3 Long Wheelbase. Правда, доступен такой вариант будет не всем: как отметили в пресс-службе марки, этот электрический кроссовер разрабатывается «в Китае, для Китая и совместно с Китаем». Производство этой версии будет налажено в Поднебесной, однако эксклюзивом для одного рынка такой паркетник не останется: в дальнейшем его начнут поставлять в Таиланд, Малайзию, Индонезию и Индию.

В компании сопроводили анонс BMW iX3 с удлинённой колёсной базой порцией официальных «шпионских» снимков замаскированного прототипа будущей новинки. Судя по этим фото, внешность у новой модификации практически не будет отличаться от уже представленного «зелёного» паркетника со стандартной колёсной базой. Стоит ожидать, что он получит те же фирменные вертикальные «ноздри» в качестве заглушки на месте радиаторной решётки, горизонтально вытянутую головную оптику узкой формы.

В нижней части переднего бампера BMW iX3 Long Wheelbase можно увидеть крупный воздухозаборник, в профиль – расширенные колёсные арки, утопленные дверные ручки, обычные наружные зеркала, отсутствие рейлингов на крыше. Корму украсили спойлером со стоп-сигналом, установленным в верхней части багажной двери, а также большими горизонтальными фонарями, между которыми располагается кругляш логотипа марки.

Одним из главных отличий новой модификации станет, очевидно, увеличение колёсной базы и габаритной длины. В компании рассказали, что расстояние между осями у iX3 Long Wheelbase на 108 мм длиннее, чем у стандартной версии. То есть у новинки колёсная база будет равна 3005 мм, а длина, вероятно, составит 4890 мм. Производитель отметил, что это позволило увеличить пространство для ног пассажиров, сидящих сзади, а также общую вместимость, при этом модель «сохранит сбалансированные пропорции».

В списке отличий также числятся иные шасси и подвеска, разработанные специально для Китая. Производитель утверждает, что длиннобазный вариант не потерял ни в маневренности, ни в точности рулевого управления по сравнению со стандартным глобальным BMW iX3 второго поколения. Ещё грядущий паркетник получит полностью локализованную для Китая версию операционной системы BMW X, 70% которой состоит из ПО местной разработки, также предусмотрена навигационная система, разработанная в сотрудничестве с Amap, и интеграция с технологиями Huawei. Помимо этого, сейчас баварцы в сотрудничестве с компанией Momenta разрабатывают предназначенный для Поднебесной комплект систем помощи водителю (ADAS).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Компания пока не раскрыла подробностей о «начинке» BMW iX3 Long Wheelbase. Известно лишь, что у «рястянутого» кроссовера будет 800-вольтовая электрическая архитектура и цилиндрические тяговые батареи. Сообщается, что максимальный запас хода на одной зарядке у этой новинки составит около 900 км (при расчёте по циклу CLTC), а также, что с помощью быстрой зарядки пополнить аккумулятор с 10 до 80% можно будет за 21 минуту. Официальная информация об электромоторах появится позже.

Дебют длиннобазного кроссовера BMW iX3 пройдёт в апреле 2026-го на автосалоне в Пекине. Выход новинки на китайский рынок намечен на вторую половину текущего года.