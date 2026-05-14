Honda запускает большую перестройку и показала две новые гибридные модели

Компания Honda Motor обнародовала новую стратегию развития, рассчитанную на ближайшие три года. Главное внимание в ней уделено бензиновым и гибридным автомобилям нового поколения, первые два гибрида — среднеразмерные фастбек Honda и кроссовер Acura — сегодня показаны в статусе прототипов.

В марте Honda объявила о крахе своей электромобильной стратегии и понесённых в связи с этим огромных убытках. Программа развития электромобилей в Северной Америке (США и Канада) была полностью свёрнута. Три электрические новинки для этого региона — Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Acura RSX — были отменены всего за несколько месяцев до старта их производства на заводе Honda EV Hub в штате Огайо, теперь этот завод перепрофилируют на производство бензиновых и гибридных машин. Вслед за собственными «электричками» Honda для Северной Америки был свёрнут проект Afeela, разрабатывавшийся в рамках совместного предприятия Sony Honda Mobility. Электромобили Afeela также планировалось выпускать на заводе Honda EV Hub в штате Огайо.

Отмена электромобильных новинок привела к продлению жизненного цикла существующих ключевых «углеводородных» моделей Honda в Северной Америке, но смена им уже готовится. В ближайшие три года Honda намерена вывести на мировой рынок 15 гибридных моделей нового поколения, большинство из них предназначены для Северной Америки.

Подробностей о новом семействе гибридных силовых установок пока нет, сообщается лишь, что их стоимость по сравнению с существующими гибридными системами Honda будет снижена на 30%, а экономичность улучшится на 10%. Показанные на фотографиях среднеразмерные гибридные фастбек (седан с покатой кормой) Honda и кроссовер Acura, очевидно, предназначены для Северной Америки, они выйдут на рынок в течение двух ближайших лет.

Новый план развития Honda предусматривает сокращение срока разработки новых моделей в два раза, но конкретные временные рамки не указаны. Эффективность производства планируется повысить на 20%, но тоже пока непонятно, в чём именно это будет выражаться. Всего в ближайшие три года Honda инвестирует в разработку новых моделей 6,2 трлн иен или 39,5 млрд долларов США в переводе по текущему курсу. 4,4 трлн иен из этой суммы будут потрачены на новые бензиновые и гибридные модели, 1 трлн иен — на программные технологии (IT-сектор), 0,8 трлн иен — на электромобили. То есть полностью от электромобилей Honda не отказывается, просто они теперь не в приоритете и не предназначены для Северной Америки.

Приоритетными рынками для компании Honda названы Северная Америка, Япония и Индия. В привязке к индийскому рынку уцелел проект кроссовера начального уровня из несостоявшегося в глобальном контексте нового семейства электромобилей Honda 0 Series.

Китай тоже остаётся важным рынком для Honda: здесь японская компания больше не будет пытаться продвигать электромобили собственной разработки, а сделает ставку на кооперацию с китайскими партнёрами, то есть будет делать новые модели на их платформах, все новинки будут относиться к сегменту NEV (электромобили и plug-in гибриды).

В целом новый план развития Honda Motor выглядит вполне реалистичным — главное, чтобы новые гибриды, что называется, не подкачали и нравились покупателями.

