Хонде пришлось затянуть пояса и продлить срок жизни нынешним Accord, Odyssey и HR-V

Компания Honda объявила об отказе от своей электромобильной стратегии в марте 2026 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, производителю пришлось признать, что его электромобильные планы оказались несостоятельными на ключевых рынках, в том числе в США. Так, планы по выпуску трёх «зелёных» новинок для США – Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Acura RSX – были отменены всего за несколько месяцев до старта производства на заводе Honda EV Hub в штате Огайо.

В итоге траты на разработку перечисленных новинок японской компании пришлось списать в убытки. Они составили 2,5 трлн иен (эквивалентно примерно 15,9 млрд долларов по текущему курсу). Неудивительно, что теперь Honda пытается найти варианты, чтобы сэкономить деньги. Одним из них стало продление жизненного цикла нескольких моделей, то есть пока что компании не придётся тратиться на разработку и выпуск их новых поколений.

Как сообщает Automotive News, старт производства минивэна Honda Odyssey следующего поколения отложен как минимум на три года. Сообщается, что теперь его выход на рынок намечен на март 2030-го. Напомним, актуальный пассажирский вэн, предназначенный для американского рынка, дебютировал в 2017 году, а пару рестайлингов пережил в 2020-м и 2024-м.

Известно, что актуальный среднеразмерный Honda Accord, представленный в Штатах, компания тоже теперь намерена выпускать до марта 2030 года. Ожидается, что у модели следующей генерации начинка будет только гибридной. Нынешний Аккорд появился в 2022-м, а освежили его в США в конце 2025-го.

По данным агентства, кроссовер Honda HR-V, дебютировавший в 2022-м и слегка обновлённый в мае 2025-го, в своём нынешнем исполнении продержится ещё как минимум два ближайших года. А паркетник нового поколения на американском рынке, скорее всего, появится не раньше 2032 года.

Пересмотр стратегии из-за убытков сказался и на модельной линейке Acura в США. Напомним, марка готовит гибридный кроссовер RDX следующего поколения: первый тизер был опубликован в начале 2026-го. Однако актуальный паркетник скоро отправится в отставку, тогда как новинка появится в продаже не раньше, чем через пару лет.

Теперь компании пришлось продлить жизненный цикл лифтбека Acura Integra, который присутствует на американском рынке с 2022-го, а обновлён был в июле 2025 года. Предполагается, что нынешняя пятидверка будет продаваться как минимум до марта 2032 года, позже её может ждать смена генерации, но официальной информации об этом пока нет.

Перенести японский производитель решил и выпуск следующего поколения Acura MDX: новый кроссовер стоит ждать не раньше начала 2031 года. Нынешний SUV, остающийся бестселлером бренда, дебютировал в Штатах под конец 2020-го, а рестайлинг пережил в апреле 2024-го.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, отказ от «зелёной» стратегии Honda затронул и совместный проект с Sony, так что лифтбека и кроссовера под маркой Afeela ждать не стоит (первый должен был встать на конвейер уже в 2026-м, второй – в 2028 году).