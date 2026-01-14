Гибридные авто ×
  • Acura готовит гибридный кроссовер RDX нового поколения: первый тизер

Acura готовит гибридный кроссовер RDX нового поколения: первый тизер

14.01.2026 58 0 0
Acura готовит гибридный кроссовер RDX нового поколения: первый тизер

Паркетник актуального третьего поколения компания скоро отправит в отставку, при этом новинка появится у дилеров не ранее, чем через пару лет.

История Acura RDX началась в 2006 году, второе поколение появилось в 2013-м, а кроссовер актуальной третьей генерации дебютировал в 2018 году. Эта модель пережила пару обновлений – осенью 2021-го и летом 2024-го. Выпуск модели налажен на заводе East Liberty Auto в штате Огайо (США). Как сегодня рассказали в японской компании, позже в 2026 году производство нынешнего паркетника Acura RDX будет прекращено.

Тизер Acura RDX четвёртого поколения

Acura RDX четвёртого поколения уже находится в разработке. Пресс-центр американского офиса марки сопроводил сегодняшний анонс единственным тизером будущей новинки. На затемнённом изображении можно частично разглядеть профиль нового кроссовера. Судя по фото, у грядущей модели будет покатый капот, «раскосая» светодиодная оптика узкой формы и сплиттер в нижней части переднего бампера.

У кроссовера на снимке традиционный пятидверный кузов с довольно высокой «талией», изящная линия остекления и практически прямая линия крыши. Ещё он получит полукруглые накладки на колёсные арки, обычные наружные зеркала и, вероятно, выдвижные дверные ручки. На верхней части багажной двери установлен спойлер. Фонари и нижнюю часть заднего бампера разглядеть пока невозможно.

На фото: актуальный кроссовер Acura RDX

Как рассказали в компании, Acura RDX четвертого поколения получит «двухмоторную гибридно-электрическую установку» и станет первенцем бренда с такой «начинкой». Подробностей об этой системе пока нет, суда по всему, она пока тоже находится на стадии разработки.

По словам одного из топ-менеджеров компании Майка Лэнгела, гибридный Acura RDX следующего поколения поступит в дилерские центры на американском рынке в течение ближайшей пары лет. Более точный срок производитель обнародует позднее.

Также в компании пока не готовы сказать о том, когда именно в текущем году будет прекращено производство Acura RDX третьего поколения. Напомним, актуальный кроссовер оснащён рядной бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой, отдача которой составляет 276 л.с. Этот двигатель работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Модели доступна система полного привода Super Handling AWD с индивидуальными муфтами подключения задних колёс.

На фото: салон актуального кроссовера Acura RDX
На фото: салон актуального кроссовера Acura RDX
1 / 2
На фото: салон актуального кроссовера Acura RDX
На фото: салон актуального кроссовера Acura RDX
2 / 2

Каким окажется ценник Acura RDX новой генерации станет известно позднее. Стоимость стартовой версии актуального паркетника в США составляет 44 700 долларов (эквивалентно примерно 3,51 млн рублей по текущему курсу). За топовую версию A-Spec Advance просят не менее 54 450 долларов (около 4,27 млн рублей).

Напомним, осенью 2025 года стало известно о том, что Acura отправляет в отставку кроссовер ZDX. При этом его ближайшего родственника – паркетник Honda Prologue на той же платформе Ultium от GM – было решено оставить в строю.

кроссовер США производство новинки гибридные авто Acura Acura RDX

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге Каждую зиму в пабликах любого города можно встретить жалобы на некачественную уборку снега с дорог, который, по мнению авторов сообщений, часто становится причиной ДТП. Мол, нельзя так чисти... 711 11 3 12.01.2026
Статьи / История Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о которых почти не знают Французский автопром всегда был в некотором роде вещью в себе. И в момент своего рождения в конце ХIХ века, и в период своего наивысшего расцвета после Первой мировой войны, и через тридцать... 3265 4 3 11.01.2026
Статьи / Гаджеты Риск для нашей пользы: чем опасен литий-ионный бустер Поскольку мало кто читает инструкции, то даже такой, на первый взгляд, простой прибор, как портативное автомобильное литий-ионное пусковое устройство, способен преподнести неприятные сюрприз... 2241 1 1 10.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75556 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46016 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18144 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
11 Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге
6 Честный вездеход без глянца и с 60-летней биографией: тест-драйв BAW 2...
4 Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о...
Новые комментарии
Change privacy settings