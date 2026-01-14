Acura готовит гибридный кроссовер RDX нового поколения: первый тизер

Паркетник актуального третьего поколения компания скоро отправит в отставку, при этом новинка появится у дилеров не ранее, чем через пару лет.

История Acura RDX началась в 2006 году, второе поколение появилось в 2013-м, а кроссовер актуальной третьей генерации дебютировал в 2018 году. Эта модель пережила пару обновлений – осенью 2021-го и летом 2024-го. Выпуск модели налажен на заводе East Liberty Auto в штате Огайо (США). Как сегодня рассказали в японской компании, позже в 2026 году производство нынешнего паркетника Acura RDX будет прекращено.

Тизер Acura RDX четвёртого поколения

Acura RDX четвёртого поколения уже находится в разработке. Пресс-центр американского офиса марки сопроводил сегодняшний анонс единственным тизером будущей новинки. На затемнённом изображении можно частично разглядеть профиль нового кроссовера. Судя по фото, у грядущей модели будет покатый капот, «раскосая» светодиодная оптика узкой формы и сплиттер в нижней части переднего бампера.

У кроссовера на снимке традиционный пятидверный кузов с довольно высокой «талией», изящная линия остекления и практически прямая линия крыши. Ещё он получит полукруглые накладки на колёсные арки, обычные наружные зеркала и, вероятно, выдвижные дверные ручки. На верхней части багажной двери установлен спойлер. Фонари и нижнюю часть заднего бампера разглядеть пока невозможно.

На фото: актуальный кроссовер Acura RDX

Как рассказали в компании, Acura RDX четвертого поколения получит «двухмоторную гибридно-электрическую установку» и станет первенцем бренда с такой «начинкой». Подробностей об этой системе пока нет, суда по всему, она пока тоже находится на стадии разработки.

По словам одного из топ-менеджеров компании Майка Лэнгела, гибридный Acura RDX следующего поколения поступит в дилерские центры на американском рынке в течение ближайшей пары лет. Более точный срок производитель обнародует позднее.

Также в компании пока не готовы сказать о том, когда именно в текущем году будет прекращено производство Acura RDX третьего поколения. Напомним, актуальный кроссовер оснащён рядной бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой, отдача которой составляет 276 л.с. Этот двигатель работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Модели доступна система полного привода Super Handling AWD с индивидуальными муфтами подключения задних колёс.

На фото: салон актуального кроссовера Acura RDX 1 / 2 На фото: салон актуального кроссовера Acura RDX 2 / 2

Каким окажется ценник Acura RDX новой генерации станет известно позднее. Стоимость стартовой версии актуального паркетника в США составляет 44 700 долларов (эквивалентно примерно 3,51 млн рублей по текущему курсу). За топовую версию A-Spec Advance просят не менее 54 450 долларов (около 4,27 млн рублей).

Напомним, осенью 2025 года стало известно о том, что Acura отправляет в отставку кроссовер ZDX. При этом его ближайшего родственника – паркетник Honda Prologue на той же платформе Ultium от GM – было решено оставить в строю.