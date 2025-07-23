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  • Обновлённая Acura Integra получила более богатое оснащение, а технику трогать не стали

Обновлённая Acura Integra получила более богатое оснащение, а технику трогать не стали

23.07.2025 19 0 0

Продажи посвежевшего лифтбека на американском рынке начнутся в августе 2025 года, цены станут известны позже.

Компания Honda начала выпускать модель под названием Integra ещё в 1985 году, производство завершилось в 2006-ом (она также продавалась под именами Acura Integra и Acura RSX). В 2021 году американское подразделение принадлежащего Хонде бренда Acura объявило о возрождении названия, а полноценный дебют состоялся в марте 2022-го. Топовая версия – Acura Integra Type S – пополнила семейство в апреле 2023-го. Теперь «штатный» офис рассказал об обновках, которые получил лифтбек 2026 модельного года.

На фото: Acura Integra 2026 модельного года
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На фото: Acura Integra 2026 модельного года
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Визуальные изменения есть, но они положены исполнению Acura Integra A-Spec. Так, его снабдили новыми оригинальными 18-дюймовыми колёсными дисками, а также иным аэродинамическим обвесом, который включает в себя чёрные глянцевые пороги, а также аналогичного цвета диффузор в нижней части заднего бампера.

Палитра всех версий Acura Integra 2026 модельного года пополнилась за счёт трёх новых вариантов: Solar Silver Metallic, Urban Grey Pearl и Double Apex Blue Pearl (они дебютировали на ZDX Type S). Ещё в компании отметили, что глянцевая чёрная решётка радиатора положена большинству исполнений, а окрашенная в цвет кузова доступна ряду версий лифтбека в качестве опции.

Интерьер обновили за счёт других материалов для отделки, а также более богатого оснащения: так, теперь 9-дюймовый «торчащий» тачскрин информационно-развлекательной системы есть у всех исполнений Acura Integra (у дореформенной версии стартовым версиям был положен сенсорный экранчик диагональю 7 дюймов). Кроме того, теперь мультимедиа с новым процессором имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а ещё модель оснастили устройством для беспроводной зарядки смартфонов. Вариант A-Spec также получил особый декор и контурную подсветку салона.

Технику, которую модель делит с Honda Civic Si, разработчики посвежевшей Acura Integra трогать не стали. Так что лифтбек 2026 модельного года по-прежнему оснащается бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, отдача которой составляет 203 л.с., а максимальный крутящий момент – 260 Нм.

На фото: салон Acura Integra 2026 модельного года
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На фото: салон Acura Integra 2026 модельного года
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На фото: салон Acura Integra 2026 модельного года
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Этому мотору по умолчанию положен вариатор с фиксированными передаточными числами и подрулевыми лепестками. Шестиступенчатая механическая коробка предлагается в рамках опционального пакета A-Spec Technology в комплекте с самоблокирующимся дифференциалом и адаптивными амортизаторами. Привод – только передний.

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Производство Acura Integra налажено на заводе в Мэрисвилле (штат Огайо). Посвежевший лифтбек доберётся до дилеров уже в следующем месяце, однако цены в компании пока не обнародовали. Стоит ожидать, что с учётом более богатого оснащения стоимость окажется выше нынешней.

Отметим, стартовый ценник актуальной Integra составляет 33 000 долларов (эквивалентно примерно 2,59 млн рублей по текущему курсу), за вариант с механикой просят 38 000 долларов (около 2,98 млн рублей), а стоимость топ-версии Type S равна 52 900 долларов (около 4,15 млн рублей).

США авторынок новинки лифтбек Acura Acura Integra
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